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Угнал БТР и поехал домой: на Сумщине военного приговорили к 7 годам тюрьмы

Киев • УНН

 • 163 просмотра

Сумской районный суд приговорил военнослужащего к семи годам заключения за дезертирство и угон военной техники. Мужчина самовольно покинул часть на БТРе, прихватив автомат, и направился домой на Полтавщину.

Угнал БТР и поехал домой: на Сумщине военного приговорили к 7 годам тюрьмы

Сумской районный суд признал виновным военнослужащего одной из частей, дислоцирующейся на территории области, в дезертирстве и угоне военной техники. Мужчина получил наказание в виде семи лет за решеткой, пишет УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований.

В январе 2025 года военный, проходивший службу на должности водителя спецтехники, самовольно покинул воинскую часть. Под предлогом заправки бронетранспортера топливом он выехал на БТРе с территории части, прихватив с собой автомат, и направился домой на Полтавщину

- говорится в сообщении ГБР.

Сообщается, что злоумышленник преодолел несколько сотен километров по дорогам общего пользования. После этого он оставил БТР на обочине возле села и пошел спать в лесополосу.

Сотрудники ГБР совместно с военной службой правопорядка и СБУ оперативно задержали дезертира. Угнанный бронетранспортер и оружие были возвращены в воинскую часть.

Суд признал военного виновным в дезертирстве и угоне военной техники, совершенных в условиях военного положения (ч. 4 ст. 408, ч. 4 ст. 410 УК Украины). Ему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы.

Дополнение

Двое мужчин, представившись полицейскими, угрожали оружием и вывели военных из автобуса, получив за инсценировку задержания по $5000 за каждого. Злоумышленники задержаны в Киевской области, изъято оружие и документы.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоКриминал и ЧП
Киевская область
Служба безопасности Украины
Украина
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