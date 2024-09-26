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Викрали та катували громадянина Туреччини: підозри отримали чотири псевдоправоохоронця

Київ • УНН

 • 20011 перегляди

У Києві затримано групу з 4 осіб за викрадення та катування громадянина Туреччини. Злочинці, переодягнувшись у форму правоохоронців, вимагали 100 тисяч доларів, погрожуючи вбивством.

Поліцейські Києва оголосили про підозру чотирьом чоловікам за викрадення та катування громадянина Туреччини. Вони, переодягнувшись у форму одного з правоохоронних підрозділів, побоями та погрозами вбивством вимагали у потерпілого 100 тисяч доларів. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію Києва. 

Деталі 

Як з’ясували правоохоронці, до вчинення злочину причетні четверо раніше судимих місцевих мешканців віком від 27 до 51 року. Організатором виявився 38-річний громадянин рф, який проживав у Київській області та раніше відбував покарання за участь у терористичному угрупованні, що воювало проти сил АТО.

Лідер групи був знайомий з іноземцем, котрий працює в сфері ІТ, та знав, що у потерпілого є значна сума коштів, тож вирішив ними заволодіти.

Спільники переодягнулись у форму одного з правоохоронних підрозділів та напали на чоловіка біля його будинку. Заштовхавши в мікроавтобус, його відвезли у гаражне приміщення, де побоями та погрозами вбивством вимагали у нього 100 тисяч доларів. Внаслідок тривалого катування зловмисники заволоділи частиною готівки та коштами з криптогаманця.

Чоловіків затримали у той час, коли вони везли заручника у багажнику своєї автівки до лісу. 

Під час санкціонованих обшуків у них вилучили зброю, наркотики та мікроавтобус Volkswagen, який вони використовували для вчинення злочину.

Cлідчі Дніпровського управління поліції розслідують кримінальне провадження, розпочате за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 2 ст. 127 – катування,

- ч. 2 ст. 146 – незаконне позбавлення волі або викрадення людини,

- ч. 4 ст. 187 – розбій,

- ч. 4 ст. 189 – вимагання.

Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва слідчі повідомили фігурантам про підозру, а суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Їм загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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