Викрали та катували громадянина Туреччини: підозри отримали чотири псевдоправоохоронця

Поліцейські Києва оголосили про підозру чотирьом чоловікам за викрадення та катування громадянина Туреччини. Вони, переодягнувшись у форму одного з правоохоронних підрозділів, побоями та погрозами вбивством вимагали у потерпілого 100 тисяч доларів. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію Києва.

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Як з’ясували правоохоронці, до вчинення злочину причетні четверо раніше судимих місцевих мешканців віком від 27 до 51 року. Організатором виявився 38-річний громадянин рф, який проживав у Київській області та раніше відбував покарання за участь у терористичному угрупованні, що воювало проти сил АТО.

Лідер групи був знайомий з іноземцем, котрий працює в сфері ІТ, та знав, що у потерпілого є значна сума коштів, тож вирішив ними заволодіти.

Спільники переодягнулись у форму одного з правоохоронних підрозділів та напали на чоловіка біля його будинку. Заштовхавши в мікроавтобус, його відвезли у гаражне приміщення, де побоями та погрозами вбивством вимагали у нього 100 тисяч доларів. Внаслідок тривалого катування зловмисники заволоділи частиною готівки та коштами з криптогаманця.

Чоловіків затримали у той час, коли вони везли заручника у багажнику своєї автівки до лісу.

Під час санкціонованих обшуків у них вилучили зброю, наркотики та мікроавтобус Volkswagen, який вони використовували для вчинення злочину.

Cлідчі Дніпровського управління поліції розслідують кримінальне провадження, розпочате за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 2 ст. 127 – катування,

- ч. 2 ст. 146 – незаконне позбавлення волі або викрадення людини,

- ч. 4 ст. 187 – розбій,

- ч. 4 ст. 189 – вимагання.

Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва слідчі повідомили фігурантам про підозру, а суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Їм загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

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