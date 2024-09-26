Похитили и пытали гражданина Турции: подозрения получили четыре псевдоправоохранителя

Полицейские Киева объявили о подозрении четырем мужчинам за похищение и пытки гражданина Турции. Они, переодевшись в форму одного из правоохранительных подразделений, побоями и угрозами убийством требовали у потерпевшего 100 тысяч долларов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.

Детали

Как выяснили правоохранители, к совершению преступления причастны четверо ранее судимых местных жителей в возрасте от 27 до 51 года. Организатором оказался 38-летний гражданин рф, который проживал в Киевской области и ранее отбывал наказание за участие в террористической группировке, которая воевала против сил АТО.

Лидер группы был знаком с иностранцем, который работает в сфере ИТ, и знал, что у потерпевшего есть значительная сумма средств, поэтому решил ими завладеть.

Сообщники переоделись в форму одного из правоохранительных подразделений и напали на мужчину возле его дома. Затолкав в микроавтобус, его отвезли в гаражное помещение, где побоями и угрозами убийством требовали у него 100 тысяч долларов. В результате длительных пыток злоумышленники завладели частью наличных и средствами с криптокошелька.

Мужчин задержали в то время, когда они везли заложника в багажнике своей машины в лес.

Во время санкционированных обысков у них изъяли оружие, наркотики и микроавтобус Volkswagen, который они использовали для совершения преступления.

Следователи Днепровского управления полиции расследуют уголовное производство, начатое по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 2 ст. 127 - пытки,

- ч. 2 ст. 146 - незаконное лишение свободы или похищение человека,

- ч. 4 ст. 187 - разбой,

- ч. 4 ст. 189 - вымогательство.

Под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры г. Киева следователи сообщили фигурантам о подозрении, а суд избрал им меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

Им грозит до 15-ти лет лишения свободы.

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