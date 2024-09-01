Вибухи у Харкові: росія повторно атакувала місто увечері 1 вересня
Київ • УНН
російські окупанти повторно обстріляли Харків ввечері 1 вересня. Голова ОВА та мер міста закликали мешканців перебувати в укриттях після вибухів, що пролунали близько 19:30.
Увечері 1 вересня російські окупанти повторно атакували Харків. Про це повідомила міська та обласна влада, передає УНН.
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За словами голови ОВА Олега Синєгубова, близько половини восьмої вечора окупанти почали атакувати Харків. Він закликав мешканців перебувати в укриттях.
У Харкові було чутно вибух! Будьте обережні!
Нагадаємо
російські війська завдали близько 10 ударів по Харкову. Синєгубов повідомляв, що за попередньою інформацією правоохоронців, удари були нанесені в тому числі "Іскандерами". Завдано три удари по локаціям: Харківський палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі, близько Гідропарка у Київському районі.
Внаслідок російської ракетної атаки по Харкову постраждало 47 людей, серед яких 7 дітей. Рятувальники витягли з-під завалів трьох осіб, пошуково-рятувальні роботи тривають.
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