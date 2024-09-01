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Вибухи у Харкові: росія повторно атакувала місто увечері 1 вересня

Вибухи у Харкові: росія повторно атакувала місто увечері 1 вересня

Київ • УНН

 • 33737 перегляди

російські окупанти повторно обстріляли Харків ввечері 1 вересня. Голова ОВА та мер міста закликали мешканців перебувати в укриттях після вибухів, що пролунали близько 19:30.

Увечері 1 вересня російські окупанти повторно атакували Харків. Про це повідомила міська та обласна влада, передає УНН.

Деталі

За словами голови ОВА Олега Синєгубова, близько половини восьмої вечора окупанти почали атакувати Харків. Він закликав мешканців перебувати в укриттях.

У Харкові було чутно вибух! Будьте обережні!

- написав мер Ігор Терехов.

Нагадаємо

російські війська завдали близько 10 ударів по Харкову. Синєгубов повідомляв, що за попередньою інформацією правоохоронців, удари були нанесені в тому числі "Іскандерами". Завдано три удари по локаціям: Харківський палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі, близько Гідропарка у Київському районі.

Внаслідок російської ракетної атаки по Харкову постраждало 47 людей, серед яких 7 дітей. Рятувальники витягли з-під завалів трьох осіб, пошуково-рятувальні роботи тривають.

Необхідно поставити крапку російському терору: Зеленський наголосив на важливості знищення російської авіації30.08.24, 21:05 • 62633 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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