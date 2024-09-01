Взрывы в Харькове: россия повторно атаковала город вечером 1 сентября
Киев • УНН
российские оккупанты повторно обстреляли Харьков вечером 1 сентября. Председатель ОГА и мэр города призвали жителей находиться в укрытиях после взрывов, прозвучавших около 19:30.
Вечером 1 сентября российские оккупанты повторно атаковали Харьков. Об этом сообщили городские и областные власти, передает УНН.
Детали
По словам главы ОВА Олега Синегубова, около половины восьмого вечера оккупанты начали атаковать Харьков. Он призвал жителей находиться в укрытиях.
В Харькове был слышен взрыв! Будьте осторожны!
Напомним
российские войска нанесли около 10 ударов по Харькову. Синегубов сообщал, что по предварительной информации правоохранителей, удары были нанесены в том числе "Искандерами". Нанесены три удара по локациям: Харьковский дворец спорта, торговый центр в Салтовском районе, около Гидропарка в Киевском районе.
В результате российской ракетной атаки по Харькову пострадали 47 человек, среди которых 7 детей. Спасатели извлекли из-под завалов трех человек, поисково-спасательные работы продолжаются.
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