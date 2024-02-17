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Вибухи лунають в Харкові: окупанти завдають ударів

Вибухи лунають в Харкові: окупанти завдають ударів

Київ • УНН

 • 27780 перегляди

У Харкові пролунали вибухи. Як повідмив голова ОВА, окупанти завдають ударів. Жителів закликають залишатись в укриттях.

У Харкові лунають вибухи, передає УНН із посиланням на Суспільне.

У регіоні оголошена повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ попереджають про застосування балістичного озброєння для східних областей.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав усіх залишатись в укриттях.

"Жителі Харкова та області: перебувайте в укриттях! Окупанти завдають ударів", - повідомив Синєгубов.

Окупанти за ніч завдали близько 20 ударів по Липцях на Харківщині, пошкоджено сільраду - ОВА17.02.24, 09:39 • 28243 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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