Взрывы раздаются в Харькове: оккупанты наносят удары

После убийства Навального было бы абсурдно воспринимать путина как легитимного главу - Зеленский

Президент Зеленский после убийства Навального заявил, что воспринимать путина как легитимного лидера было бы абсурдно, поскольку он удерживает власть с помощью коррупции и насилия.