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Оккупанты за ночь нанесли около 20 ударов по Липцам в Харьковской области, поврежден сельсовет - ОВА

Оккупанты за ночь нанесли около 20 ударов по Липцам в Харьковской области, поврежден сельсовет - ОВА

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 07:39  •  6898 просмотра

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Российские войска ночью атаковали село Липцы в Харьковской области, повредив гражданские здания, включая сельский совет, библиотеку и склад.

Российские войска около 20 раз за ночь ударили по Липцам в Харьковской области, есть повреждения сельского совета, библиотеки, склада строительных материалов, сообщил в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Оккупанты этой ночью нанесли около 20 ударов по Липцам Харьковского района. Вражеский обстрел велся из реактивных систем залпового огня и артиллерии

- написал Синегубов в соцсетях.

По его словам, повреждены здание Липецкого сельского совета, библиотека, склад строительных материалов, грузовой автомобиль. "Исключительно гражданские объекты!" - подчеркнул глава ОВА.

"Информации о пострадавших нет", - сообщил Синегубов.

рф обстреляла Харьковскую область: Двое раненых в результате повреждения дома в Купянске17 февраля 2024, 06:44 • 16389 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
kharkivХарьков
Окупанти за ніч завдали близько 20 ударів по Липцях на Харківщині, пошкоджено сільраду - ОВА
Occupants attacked Lyptsi in Kharkiv region about 20 times overnight, damaged village council - RMA
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Оккупанты за ночь нанесли около 20 ударов по Липцам в Харьковской области, поврежден сельсовет - ОВА

Российские войска ночью атаковали село Липцы в Харьковской области, повредив гражданские здания, включая сельский совет, библиотеку и склад.

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В российском ижевске горел ТЦ, который еще в прошлом году отдали под производство дронов - росСМИ

Пожар вспыхнул ночью в ТЦ, который отдали под производство БПЛА, в ижевске, россия.

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Пентагон продолжает поставлять военную технику и боеприпасы в Украину, используя ранее выделенные средства и существующие контракты, но требует дополнительного финансирования со стороны Конгресса для предоставления новой помощи.

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На Запорожье россияне нанесли 408 ударов, из них более 100 - из беспилотников

Российские войска нанесли 408 ударов по 15 населенным пунктам Запорожской области, осуществив 108 ударов с беспилотников и выпустив 281 артиллерийский снаряд.

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На Запорожье россияне нанесли 408 ударов, из них более 100 - из беспилотников

Увеличенная активность вражеской авиации угрожает восточным и юго-восточным регионам Украины

Военно-воздушные силы Украины сообщили об усилении активности российской авиации вблизи восточных и юго-восточных районов, где была объявлена воздушная тревога из-за угрозы потенциальных авиаударов.

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рф обстреляла Харьковскую область: Двое раненых в результате повреждения дома в Купянске

17 февраля под артиллерийский и минометный огонь противника попали 13 населенных пунктов Харьковской области, в частности Казачья Лопань, Боровское, Петропавловка, Синьковка и Ивановка. Авиаудары российской авиации были нанесены по селам Гатище, Уды и Екатериновка. В Купянске в результате обстрела в 2:35 ночи был поврежден дом и ранены 75-летний мужчина и 71-летняя женщина.

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рф обстреляла Харьковскую область: Двое раненых в результате повреждения дома в Купянске

Оккупанты потеряли более 1000 человек за минувшие сутки

По данным украинских военных, за минувшие сутки рф потеряла более 1000 военнослужащих.

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Оккупанты потеряли более 1000 человек за минувшие сутки

рф обстреляла Херсонскую область, ранены 2 человека

рф 15 раз обстреляла Херсонскую область, выпустив 46 снарядов. В результате этих атак 2 человека получили ранения.

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рф обстреляла Херсонскую область, ранены 2 человека

рф обстреляла Никопольский район Днепропетровской области, жертв нет

рф выпустила полтора десятка по Никопольскому району Днепропетровской области, целями которых были Никополь и Марганец, но никто не пострадал.

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рф обстреляла Никопольский район Днепропетровской области, жертв нет

В селе Дмитровка в результате российского обстрела разрушен жилой дом, пострадавших нет

Жилой дом в селе Дмитровка Николаевской области был разрушен в результате вражеского артиллерийского обстрела 16 февраля. Жертв и пострадавших нет.

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В селе Дмитровка в результате российского обстрела разрушен жилой дом, пострадавших нет