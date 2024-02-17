Оккупанты за ночь нанесли около 20 ударов по Липцам в Харьковской области, поврежден сельсовет - ОВА
Киев • УНН
Российские войска ночью атаковали село Липцы в Харьковской области, повредив гражданские здания, включая сельский совет, библиотеку и склад.
Российские войска около 20 раз за ночь ударили по Липцам в Харьковской области, есть повреждения сельского совета, библиотеки, склада строительных материалов, сообщил в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Оккупанты этой ночью нанесли около 20 ударов по Липцам Харьковского района. Вражеский обстрел велся из реактивных систем залпового огня и артиллерии
По его словам, повреждены здание Липецкого сельского совета, библиотека, склад строительных материалов, грузовой автомобиль. "Исключительно гражданские объекты!" - подчеркнул глава ОВА.
"Информации о пострадавших нет", - сообщил Синегубов.
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