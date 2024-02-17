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Окупанти за ніч завдали близько 20 ударів по Липцях на Харківщині, пошкоджено сільраду - ОВА

Київ • УНН

 • 28243 перегляди

Російські війська вночі атакували село Липці в Харківській області, пошкодивши цивільні будівлі, включаючи сільську раду, бібліотеку та склад.

Російські війська близько 20 разів за ніч вдарили по Липцях у Харківській області, є пошкодження сільської ради, бібліотеки, складу будівельних матеріалів, повідомив у суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Окупанти цієї ночі завдали близько 20 ударів по Липцях Харківського району. Ворожий обстріл вівся із реактивних систем залпового вогню та артилерії

- написав Синєгубов у соцмережах.

З його слів, пошкоджені будівля Липецької сільської ради, бібліотека, склад будівельних матеріалів, вантажний автомобіль. "Виключно цивільні обʼєкти!" - наголосив голова ОВА.

"Інформації щодо постраждалих немає", - повідомив Синєгубов.

рф обстріляла Харківщину: Двоє поранених внаслідок пошкодження будинку в Куп'янську17.02.24, 08:44 • 30619 переглядiв

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