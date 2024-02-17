Окупанти за ніч завдали близько 20 ударів по Липцях на Харківщині, пошкоджено сільраду - ОВА

Російські війська близько 20 разів за ніч вдарили по Липцях у Харківській області, є пошкодження сільської ради, бібліотеки, складу будівельних матеріалів, повідомив у суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Окупанти цієї ночі завдали близько 20 ударів по Липцях Харківського району. Ворожий обстріл вівся із реактивних систем залпового вогню та артилерії - написав Синєгубов у соцмережах.

З його слів, пошкоджені будівля Липецької сільської ради, бібліотека, склад будівельних матеріалів, вантажний автомобіль. "Виключно цивільні обʼєкти!" - наголосив голова ОВА.

"Інформації щодо постраждалих немає", - повідомив Синєгубов.

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