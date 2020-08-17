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Вступники можуть перескласти ЄВІ з іноземної мови: деталі

Вступники можуть перескласти ЄВІ з іноземної мови: деталі

Київ • УНН

 • 19975 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Вступники на магістратуру можуть перескласти єдиний вступний іспит з іноземної мови, або ж здати, якщо їм не вдалося це зробити раніше. Результати можна використовувати лише для вступу на контракт. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОН.

"Для вступників у магістратуру, які не змогли з тих чи інших причин скласти чи бажають перескласти єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови, сьогодні, 17 серпня, розпочато реєстрацію на третю сесію ЄВІ. Реєстрація триватиме до 25 серпня, а сам іспит відбудеться 19 вересня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що результати третьої сесії ЄВІ можна буде використати для вступу лише на контракт.

"Документи для реєстрації вступники подають онлайн: на офіційну електронну скриньку приймальної комісії, зазначену в ЄДЕБО та на сайті закладу вищої освіти, або із застосуванням іншого, визначеного закладом, каналу зв’язку", - додали у повідомленні.

Третя сесія платна, вартість – 510 грн. Пункти проведення ЄВІ створять у всіх обласних центрах (за винятком міст Донецьк та Луганськ) та містах Сєвєродонецьк і Слов’янськ.

Як повідомлялося в УНН раніше, друга сесія єдиного вступного іспиту для магістратури відбудеться 19 вересня. Реєстрація вступників завершиться 25 серпня.

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