Поступающие могут пересдать ЕВЭ по иностранному языку: детали
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Поступающие в магистратуру могут пересдать единый вступительный экзамен по иностранному языку, либо сдать, если им не удалось это сделать раньше. Результаты можно использовать только для поступления на контракт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.
"Для поступающих в магистратуру, которые не смогли по тем или иным причинам сдать или желают пересдать единый вступительный экзамен (ЕВЭ) по иностранному языку, сегодня, 17 августа, начата регистрация на третью сессию ЕВЭ. Регистрация продлится до 25 августа, а сам экзамен состоится 19 сентября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что результаты третьей сессии ЕВЭ можно будет использовать для поступления только на контракт.
"Документы для регистрации поступающие подают онлайн: на официальную электронную почту приемной комиссии, указанную в ЕДЕБО и на сайте учреждения высшего образования или с применением другого, определенного учреждением, канала связи", - добавили в сообщении.
Третья сессия платная, стоимость - 510 грн. Пункты проведения ЕВЭ создадут во всех областных центрах (за исключением городов Донецк и Луганск) и в городах Северодонецк и Славянск.
Как сообщалось в УНН ранее, вторая сессия единого вступительного экзамена для магистратуры состоится 19 сентября. Регистрация абитуриентов завершится 25 августа.