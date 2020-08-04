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У МОН перенесли дату складання додаткової сесії вступного іспиту для магістратури

У МОН перенесли дату складання додаткової сесії вступного іспиту для магістратури

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Друга сесія єдиного вступного іспиту для магістратури відбудеться 19 вересня. Реєстрація вступників завершиться 25 серпня. Про це під час пресконференції сказав т.в.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет, передає кореспондент УНН.

“В нас є питання стосовно організації другої сесії єдиного вступного іспиту для магістратури… Бо якщо ми проводимо його в жовтні - у нас 1 жовтня починається призов. Ми знов, шановна Українська асоціація студентів, станемо на ті самі граблі. Якщо ми в жовтні іспит проводимо, наші випускники бакалаври не будуть зараховані до лав студентів - знов буде біготня по військкоматах… По-друге, з 23 вересня, з 1 жовтня в нашій сусідній країні Польщі починаються всі заняття. Якщо наші студенти в вересні не будуть зараховані - більша частина поїде туди”, - сказав Сергій Шкарлет.

Він зазначив, що вони з колегами по Міністерству ретельно проаналізували можливість і сьогодні виносять його на обговорення.

“Є можливість проведення в вересні додаткової сесії фахового вступного випробування з іноземної мови. Є дві дати - 26 вересня, яке нам дає повний технологічний варіант проходження без змін до умов прийому (і 19 вересня - ред.)... Ми можемо проводити тільки в вихідні дні, тобто, субота, тому що буде вже освітній процес рухатися”, - додав Шкарлет.

Він також зазначив, що хвилюється, що якщо провести 26 вересня, в суботу - то буде дуже маленький “лаг” для внесення даних в Єдину державну електронну базу з питань освіти.

“Ще є людський фактор тих самих студентів, які за ці 2-3 дні можуть не зорієнтуватись і не подати документів до ЄДБО, зареєструватись там. В нас 1 жовтня вони вже повинні на заняття піти”, - сказав в.о. міністра.

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Він додав що центр “Інфоресурс” і Центр оцінювання якості освіти готові оформити документи 26 вересня.

“За нашою консультацією - ми це можемо зробити і 19. Але в цьому є ризики”, - зазначив Сергій Шкарлет.

Керівник УЦОЯО Валерій Бойко сказав, що в минулому році на додаткову сесію прийшло 3600 осіб. Цього року очікують 6-7 тис., оскільки кількість напрямів збільшилась. При перенесенні дати вступного іспиту - приймальні комісії будуть одночасно здійснювати набори на бакалаврат та магістратуру.

“Якщо немає заперечень, що ми проводимо 19 (вересня - ред.), але при цьому на 2 дні скорочуємо термін реєстрації… я думаю, що за це треба проголосувати”, - додав Шкарлет.

Спілка ректорів проголосувала за рішення одноголосно.

“Прошу вас тоді внесені зміни довести до відома приймальних комісій і чітко до відома вступників - що у нас буде 25 серпня остаточна реєстрація вступників на додаткову сесію”, - наголосив в.о. очільника МОН.

Нагадаємо, абітурієнти створили понад 90 тис. електронних кабінетів.

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