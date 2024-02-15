Вся інформація передана до ЗСУ: партизани розвідали балтійський флот рф у санкт-петербурзі
Київ • УНН
Українські партизани здійснюють моніторинг російського флоту в окупованому Криму та Санкт-Петербурзі, збираючи дані про номери та типи кораблів у портах.
Українські партизани слідкують за російським флотом не тільки в окупованому Криму, а й навіть в санкт-петербурзі. Про це з посиланням на "АТЕШ" пише УНН.
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Наші агенти розпочали роботу зі збору даних про балтійський флот росії. У процесі роботи ми зібрали дані про кількість кораблів та підводних суден у порту міста Кронштадт. Було зафіксовано близько десятка кораблів різного типу, в основному корвети, протидиверсійні катери, тральщики та два підводні човни
Партизани зауважили, що вони продовжують розвідку, а всю зібрану інформацію передають Силам оборони України.
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У військових частинах окупованого Криму військова контррозвідка рф шукає агентів "АТЕШ"19.01.24, 23:32 • 101288 переглядiв