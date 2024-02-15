Вся информация передана в ВСУ: партизаны разведали балтийский флот рф в санкт-петербурге
Украинские партизаны осуществляют мониторинг российского флота в оккупированном Крыму и Санкт-Петербурге, собирая данные о номерах и типах кораблей в портах.
Коалиция дронов имеет целью предоставить Украине миллион беспилотников - Минобороны Латвии
Министерство обороны Латвии сообщило, что несколько стран согласились присоединиться к Коалиции дронов, чтобы предоставить Украине 1 миллион беспилотников и обучить украинские войска их использованию, а Латвия пообещала выделить 10 миллионов евро на продвижение коалиции.
В Беларуси вблизи границы с Украиной ввели режим контртеррористической операции
В лельчицком районе гомельской области, что в беларуси, вблизи границы с Украиной по неизвестным причинам введен режим контртеррористической операции.
Зеркальная блокада: украинские перевозчики начинают акцию протеста возле КПП "Яготин"
Украинские перевозчики на пункте пропуска "Ягодин" будут повторять действия протестующих поляков, задерживая автомобили для проверки документов в рамках организованного протеста.
Херсон подвергся очередному удару рф, погибла женщина
Пожилая женщина погибла от российского обстрела, когда шла по улице в Центральном районе Херсона.
российский дипфейк: Центр противодействия дезинформации опроверг видео от якобы бойцов ТРО, призывающих к перевороту
россияне использовали технологию дипфейка для создания фейкового видео, в котором украинские военнослужащие призывали к свержению конституционного строя, что было опровергнуто украинским Центром противодействия дезинформации как пропагандистское.
Потери Украины от войны по состоянию на конец 2023 года составляют почти 499 млрд долларов
Потери Украины от войны по состоянию на конец 2023 года составляют почти 499 миллиардов долларов, причем больше всего пострадали такие сектора, как торговля и промышленность, сельское хозяйство, энергетика и транспорт.
Парламентарии обсудили с представителями миссии МВФ привлечение международной помощи для предотвращения экономических рисков
Парламентарии обсудили с представителями МВФ привлечение международной помощи в размере 37 миллиардов долларов и более 400 миллиардов гривен на военную кампанию Украины.
Тело 8-летней девочки нашли через несколько дней после падения в реку на Буковине
Тело 8-летней девочки было найдено в реке в Черновицкой области, Украина, через три дня после того, как она упала в водоем.
Ситуация в Крынках сложная, но Силы обороны удерживают плацдарм - Гуменюк
Украинские военные продолжают удерживать плацдарм в Крынках на Херсонщине, несмотря на постоянные обстрелы со стороны российских войск.