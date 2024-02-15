Вся информация передана в ВСУ: партизаны разведали балтийский флот рф в санкт-петербурге

Украинские партизаны следят за российским флотом не только в оккупированном Крыму, но и даже в санкт-петербурге. Об этом со ссылкой на "АТЕШ" пишет УНН.

Детали

Наши агенты начали работу по сбору данных о балтийском флоте России. В процессе работы мы собрали данные о количестве кораблей и подводных судов в порту города Кронштадт. Было зафиксировано около десятка кораблей различного типа, в основном корветы, противодиверсионные катера, тральщики и две подводные лодки - резюмировали в АТЭШ.

Партизаны отметили, что они продолжают разведку, а всю собранную информацию передают Силам обороны Украины.

Напомним

Партизаны провели разведку базы воинской части и обнаружили дислокацию части ПВО в тимирязевском районе москвы

В воинских частях оккупированного Крыма военная контрразведка рф ищет агентов "АТЕШ"