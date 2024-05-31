Всесвітній день папуг, День білявок, Міжнародний день без тютюну. Що ще можна відзначити 31 травня

Сьогодні, 31 травня, зоозахисники та любителі дикої природи у багатьох країнах світу можуть долучитися до святкування Всесвітнього дня папуг, пише УНН.

За даними орнітологів, нині у світі нараховується близько 370 видів папуг, які зустрічаються в тропічних і субтропічних регіонах по всьому світу. Через знищення людьми екосистем, в яких проживають папуги, та браконьєрство, деякі види цих птахів опинилися на межі зникнення.

Декілька років тому у дикій природі повністю вимерли блакитні папуги Ара.

За вагою папуги діляться на три види: великих - висотою до 1 метра; середніх - масою в 100 грам; дрібних - вагою в 30 грам.

Людську мову здатні наслідувати всього кілька видів папуг. Так, какаду можуть запам'ятати до 40 слів і кілька речень. Лорі відрізняються здатністю відтворення 50 слів і декількох речень. А деякі хвилясті папужки можуть повторити близько 100 слів, але при цьому реченнями говорять рідко.

Своє "професійне" свято сьогодні відзначають жінки з білявим волоссям.

За однією з версій, День білявок відзначається 31 травня, тому що саме цього дня команда юристів-білявок кинула виклик своїм колегам чоловікам, з метою довести, що вони не гірше за них розбираються в юриспруденції.

Власне в цьому і полягає основна ідея свята: зламати стереотип, що білявки не особливо розумні.

Цікаво, що за оцінками вчених, природні білявки зникнуть вже за 200 років. За останніх 50 років кількість жінок, які мають біляве волосся від народження скоротилася з 40% до 14%.

З 1988 року за ініціативи ВООЗ відзначається всесвітній день без тютюну.

До Європи, як відомо, листя тютюну після відкриття Америки привіз Христофор Колумб.

До середини XIX століття тютюнопаління стало звичним явищем у всьому світі, але сигарети ручної роботи залишалися предметом розкоші. Ситуація змінилася з появою першої машини для скручування сигарет, яку запатентував американець Джеймс Бонсак у 1880 році.

Невдовзі винахід було запроваджено у виробництво бізнесменом Джеймсом Дьюком, а в 1890 році цей підприємець об’єднав кілька дрібних тютюнових компаній і заснував фірму American Tobacco Company. Недорогі сигарети масового виробництва стали витісняти люльки й нюхальний тютюн.

Середина XX століття стала золотим часом сигарет. В деяких країнах кількість курців складала 80% населення.

У 70-80-х роках з’явилися перші доведені медичні факти про шкоду тютюну для здоров’я, зокрема, було встановлено зв’язок між онкологічними захворюваннями органів дихання та палінням, а також підвищений ризик для курців щодо серцевих захворювань, хвороб нервової, травної та ендокринної систем. Тоді ж дізнався про небезпеку пасивного паління.

З таких часів по всій планеті набирає потужних обертів боротьба із цією шкідливою звичкою.

Ті, хто її подолали, і тепер віддають перевагу здоровому способу життя сьогодні можуть долучитися до Дня народження велосипедного спорту.

Саме 31 травня 1868 року у парку в передмісті Парижу відбулися перші в історії світового спорту велоперегони. Дистанцію на два кілометри швидше за всіх подолав 19-річний велосипедист з Великої Британії Джеймс Мур.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті апостола від 70-ти Єрма.

Єрм проповідував у Каппадокії, і багатьох людей навернув у християнство.

За переказом, Єрма схопили язичники, довго катували, а потім стратили.

Іменини сьогодні святкують Ярема, Роман, Христина.