Всемирный день попугаев, день блондинок, Международный день без табака. Что еще можно отметить 31 мая

Сегодня, 31 мая, зоозащитники и любители дикой природы во многих странах мира могут участвовать в праздновании Всемирного дня попугаев, пишет УНН.

По данным орнитологов, в настоящее время в мире насчитывается около 370 видов попугаев, которые встречаются в тропических и субтропических регионах по всему миру. Из-за разрушения людьми экосистем, в которых живут попугаи, и браконьерства некоторые виды этих птиц оказались на грани исчезновения.

Несколько лет назад в дикой природе полностью вымерли голубые попугаи Ара.

По весу попугаи делятся на три вида: крупных - высотой до 1 метра; средних - массой в 100 грамм; мелких - весом в 30 грамм.

Человеческую речь способны подражать всего несколько видов попугаев. Да, какаду могут запомнить до 40 слов и несколько предложений. Лори отличаются способностью воспроизведения 50 слов и нескольких предложений. А некоторые волнистые попугайчики могут повторить около 100 слов, но при этом предложениями говорят редко.

Свой" профессиональный " праздник сегодня отмечают женщины с белокурыми волосами.

По одной из версий, День блондинок отмечается 31 мая, потому что именно в этот день команда юристов-блондинок бросила вызов своим коллегам мужчинам, с целью доказать, что они не хуже их разбираются в юриспруденции.

Собственно в этом и заключается основная идея праздника: сломать стереотип, что блондинки не особо умны.

Интересно, что по оценкам ученых, природные блондинки исчезнут уже через 200 лет. За последние 50 лет количество женщин, имеющих белокурые волосы от рождения сократилось с 40% до 14%.

С 1988 года по инициативе ВОЗ отмечается Всемирный день без табака.

В Европу, как известно, листья табака после открытия Америки привез Христофор Колумб.

К середине XIX века курение табака стало обычным явлением во всем мире, но сигареты ручной работы оставались предметом роскоши. Ситуация изменилась с появлением первой машины для скручивания сигарет, запатентованной американцем Джеймсом Бонсаком в 1880 году.

Вскоре изобретение было введено в производство бизнесменом Джеймсом Дьюком, а в 1890 году этот предприниматель объединил несколько мелких табачных компаний и основал фирму American Tobacco Company. Недорогие сигареты массового производства стали вытеснять трубки и нюхательный табак.

Середина XX века стала золотым временем сигарет. В некоторых странах количество курильщиков составляло 80% населения.

В 70-80-х годах появились первые доказанные медицинские факты о вреде табака для здоровья, в частности, была установлена связь между онкологическими заболеваниями органов дыхания и курением, а также повышенный риск для курильщиков в отношении сердечных заболеваний, болезней нервной, пищеварительной и эндокринной систем. Тогда же узнал об опасности пассивного курения.

С таких времен по всей планете набирает мощных оборотов борьба с этой вредной привычкой.

Те, кто ее преодолели, и теперь отдают предпочтение здоровому образу жизни сегодня могут приобщиться ко Дню рождения велосипедного спорта.

Именно 31 мая 1868 года в парке в пригороде Парижа состоялись первые в истории мирового спорта велогонки. дистанцию на два километра быстрее всех преодолел 19-летний велосипедист из Великобритании Джеймс Мур.

По церковному календарю сегодня День памяти апостола от 70-ти Ерма.

Ерм проповедовал в Каппадокии, и многих людей обратил в христианство.

По преданию, Ерма схватили язычники, долго пытали, а потом казнили.

Именины сегодня празднуют Ярема, Роман, Кристина.