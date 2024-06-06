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Все більше російських солдат критикують власних командирів та демонструють панічні настрої – ГУР

Все більше російських солдат критикують власних командирів та демонструють панічні настрої – ГУР

Київ • УНН

 • 33838 перегляди

Все більше і більше російських солдатів на фронті критикують своїх власних командирів і проявляють панічні настрої через сутички з українськими військами і стають свідками ефективності української зброї.

На фронті російські солдати, які зіткнулися з українськими Силами безпеки та оборони, все більше втрачають віру в "русский мир" і завдання путіна, критикуючи власних командирів і демонструючи панічні настрої.

Про це розповів представник ГУР МО України Андрій Юсов у четвер в ефірі телемарафону, пише УНН.

Коли ми говоримо про перехоплення з лінії фронту там все очевидно.Ті хто бачив дію українських Сил безпеки та оборони та дію української зброї, навіть, якщо вона західного виробництва - той вже далекий від підтримки "руського міра" та завдань путіна.Все більше російських солдат критикують власних командирів та демонструють панічні настрої

- каже Юсов.

Він переконаний, що якщо запитати тих росіян,які знаходяться на лінії фронту, чи хотіли б вони туди потрапити, вони відповіли б:

"Ні, не хотіли б"." Інша ж справа коли під час диктатури у них ніхто нікого не питає. Ті хто знаходяться в тилу, можуть собі дозволити більше розмірковувати про майбутнє, та зрештою багато і серед офіцерського складу людей, які не розуміють для чого ця війна, чим вона має закінчитись і заради чого вони несуть такі величезні втрати", - додав він.

Нагадаємо

Сьогодні в акваторії Чорного моря знищено ще одне вороже судно.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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