Все більше російських солдат критикують власних командирів та демонструють панічні настрої – ГУР
Київ • УНН
Все більше і більше російських солдатів на фронті критикують своїх власних командирів і проявляють панічні настрої через сутички з українськими військами і стають свідками ефективності української зброї.
На фронті російські солдати, які зіткнулися з українськими Силами безпеки та оборони, все більше втрачають віру в "русский мир" і завдання путіна, критикуючи власних командирів і демонструючи панічні настрої.
Про це розповів представник ГУР МО України Андрій Юсов у четвер в ефірі телемарафону, пише УНН.
Коли ми говоримо про перехоплення з лінії фронту там все очевидно.Ті хто бачив дію українських Сил безпеки та оборони та дію української зброї, навіть, якщо вона західного виробництва - той вже далекий від підтримки "руського міра" та завдань путіна.Все більше російських солдат критикують власних командирів та демонструють панічні настрої
Він переконаний, що якщо запитати тих росіян,які знаходяться на лінії фронту, чи хотіли б вони туди потрапити, вони відповіли б:
"Ні, не хотіли б"." Інша ж справа коли під час диктатури у них ніхто нікого не питає. Ті хто знаходяться в тилу, можуть собі дозволити більше розмірковувати про майбутнє, та зрештою багато і серед офіцерського складу людей, які не розуміють для чого ця війна, чим вона має закінчитись і заради чого вони несуть такі величезні втрати", - додав він.
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