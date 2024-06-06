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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Все больше российских солдат критикуют собственных командиров и демонстрируют панические настроения-ГУР

Все больше российских солдат критикуют собственных командиров и демонстрируют панические настроения-ГУР

Киев  •  УНН

6 июня 2024, 08:44  •  3646 просмотра

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Все больше и больше российских солдат на фронте критикуют своих собственных командиров и проявляют панические настроения из-за стычек с украинскими войсками и становятся свидетелями эффективности украинского оружия.

На фронте российские солдаты, столкнувшиеся с украинскими Силами безопасности и обороны, все больше теряют веру в "русский мир" и задачи Путина, критикуя собственных командиров и демонстрируя панические настроения.

Об этом рассказал представитель ГУР МО Украины Андрей Усов в четверг в эфире телемарафона, пишет УНН.

Когда мы говорим о перехвате с линии фронта там все очевидно.Те кто видел действие украинских Сил безопасности и обороны и действие украинского оружия, даже, если оно западного производства - тот уже далек от поддержки "русского мира" и задач Путина.Все больше российских солдат критикуют собственных командиров и демонстрируют панические настроения

- говорит Юсов.

Он убежден, что если спросить тех россиян, которые находятся на линии фронта, хотели бы они туда попасть, они ответили бы:

""Нет, не хотели бы"."Другое же дело когда во время диктатуры у них никто никого не спрашивает. Те, кто находятся в тылу, могут себе позволить больше размышлять о будущем, и в конце концов много и среди офицерского состава людей, которые не понимают для чего эта война, чем она должна закончиться и ради чего они несут такие огромные потери", - добавил он.

Напомним

Сегодня в акватории Черного моря уничтожено еще одно вражеское судно.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Война
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
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