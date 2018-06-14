ВРП звільнила вісьмох суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Вища рада правосуддя звільнила сімох суддів у зв’язку з поданням ними заяв про відставку та одного суддю за власним бажанням, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби ВРП.
За інформацією прес-служби Ради, зокрема, звільнено у відставку:
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- Лашина Владислава В'ячеславовича – з посади судді Одеського апеляційного господарського суду;
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- Саніна Володимира Миколайовича – з посади судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області;
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- Сороку Олену Павлівну – з посади судді Червонозаводського районного суду міста Харкова;
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- Волошина Ігоря Андрійовича – з посади судді Тростянецького районного суду Вінницької області;
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- Пепеляшкова Степана Михайловича – з посади судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області;
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- Лакомську Жанну Іванівну – з посади судді Личаківського районного суду міста Львова;
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- Каралюса Володимира Маріяновича – з посади судді Львівського апеляційного адміністративного суду.
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Також Вища рада правосуддя ухвалила звільнити Горошка Анатолія Миколайовича з посади судді Гадяцького районного суду Полтавської області за власним бажанням.
Водночас Вища рада правосуддя ухвалила залишити без розгляду заяву Попеки Олександра Володимировича про звільнення з посади судді Тельманівського районного суду Донецької області за власним бажанням.
Як повідомляв УНН, Вища рада правосуддя внесе Президентові України Петру Порошенку подання про призначення на посаду судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Вікторію Мацедонську.