ВРП звільнила вісьмох суддів

За інформацією прес-служби Ради, зокрема, звільнено у відставку:



Лашина Владислава В'ячеславовича – з посади судді Одеського апеляційного господарського суду;



Саніна Володимира Миколайовича – з посади судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області;



Сороку Олену Павлівну – з посади судді Червонозаводського районного суду міста Харкова;



Волошина Ігоря Андрійовича – з посади судді Тростянецького районного суду Вінницької області;



Пепеляшкова Степана Михайловича – з посади судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області;



Лакомську Жанну Іванівну – з посади судді Личаківського районного суду міста Львова;



Каралюса Володимира Маріяновича – з посади судді Львівського апеляційного адміністративного суду.



Також Вища рада правосуддя ухвалила звільнити Горошка Анатолія Миколайовича з посади судді Гадяцького районного суду Полтавської області за власним бажанням.



Водночас Вища рада правосуддя ухвалила залишити без розгляду заяву Попеки Олександра Володимировича про звільнення з посади судді Тельманівського районного суду Донецької області за власним бажанням.



Як повідомляв УНН, Вища рада правосуддя внесе Президентові України Петру Порошенку подання про призначення на посаду судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Вікторію Мацедонську.