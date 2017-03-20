ВР у четвер розгляне питання про призначення голови Рахункової палати – І.Кононенко
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Верховна Рада України розгляне питання щодо призначення голови Рахункової палати 23 березня. Про це сказав народний депутат України з фракції БПП Ігор Кононенко після засідання фракції, передає кореспондент УНН.
“Рахункова палата стоїть у порядку денному на четвер. Ми підтримуємо кандидатуру нашого депутата Валерія Пацкана”, — сказав він.
І.Кононенко зазначив, що відбудеться рейтингове голосування, за результатами якого буде ясно, чи є більшість по кандидатах, чи немає.
Раніше І.Кононенко повідомив, що Верховна Рада України завтра, 21 березня, має проголосувати за аудитора Національного антикорупційного бюро України.