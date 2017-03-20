ВР в четверг рассмотрит вопрос о назначении главы Счетной палаты - И.Кононенко
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Верховная Рада Украины рассмотрит вопрос о назначении главы Счетной палаты 23 марта. Об этом сказал народный депутат Украины из фракции БПП Игорь Кононенко после заседания фракции, передает корреспондент УНН.
"Счетная палата стоит в повестке дня на четверг. Мы поддерживаем кандидатуру нашего депутата Валерия Пацкана", - сказал он.
И.Кононенко отметил, что состоится рейтинговое голосование, по результатам которого будет ясно, есть ли большинство по кандидатам или нет.
Ранее И.Кононенко сообщил, что Верховная Рада Украины завтра, 21 марта, должна проголосовать за аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины.