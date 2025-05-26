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Вперше повернуто воїнів із 46 частин, яких жодного разу не було раніше у списках на обмін

Київ • УНН

 • 2284 перегляди

В рамках обміну "1000 на 1000" Україна повернула воїнів із 46 частин, яких не було у списках. росія довгий час блокувала повернення цих бійців.

Вперше повернуто воїнів із 46 частин, яких жодного разу не було раніше у списках на обмін

Під час наймасштабнішого обміну у форматі "1000 на 1000" здійснено повернення бійців з підрозділів, які довгий час блокувалося російською стороною. Передає УНН із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

В результаті наймасштабнішого обміну "1000 на 1000" Україні вдалося повернути з полону військовослужбовців із 46 частин, яких раніше жодного разу не було в списках на обмін. Повернення бійців із цих підрозділів довгий час блокувалося російською стороною з різних причин. 

- передає КШППВ.

Довідка

  • кожен третій звільнений український військовослужбовець пробув у полоні понад 3 роки;
    • 311 захисників утримувалися в неволі з 2022 року;
      • 122 захисника України перебували у російських застінках з 2023 року;
        • 150 - з 2024-го.

          Наші вдома: в рамках останньої частини обміну військовополоненими до України повернулися 303 захисника25.05.25, 12:34 • 84658 переглядiв

          Серед звільнених у великому обміні

          В рамках обміну полоненими звільнено у великому обміні  "1000 на 1000":

          • 497 представників Сухопутних сил;
            • 97 моряків Військово-Морських Сил;
              • 95 бійців Територіальної оборони;
                • 72 десантника;
                  • 21 - представників Сил безпілотних систем;
                    • 2 представника Повітряних Сил;
                      • 2 - Сил підтримки.

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                        Ігор Тележніков

                        Ігор Тележніков

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