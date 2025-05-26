Вперше повернуто воїнів із 46 частин, яких жодного разу не було раніше у списках на обмін

Під час наймасштабнішого обміну у форматі "1000 на 1000" здійснено повернення бійців з підрозділів, які довгий час блокувалося російською стороною. Передає УНН із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

В результаті наймасштабнішого обміну "1000 на 1000" Україні вдалося повернути з полону військовослужбовців із 46 частин, яких раніше жодного разу не було в списках на обмін. Повернення бійців із цих підрозділів довгий час блокувалося російською стороною з різних причин. - передає КШППВ.

Довідка

кожен третій звільнений український військовослужбовець пробув у полоні понад 3 роки;

311 захисників утримувалися в неволі з 2022 року;

122 захисника України перебували у російських застінках з 2023 року;

150 - з 2024-го.

Наші вдома: в рамках останньої частини обміну військовополоненими до України повернулися 303 захисника

Серед звільнених у великому обміні

В рамках обміну полоненими звільнено у великому обміні "1000 на 1000":

497 представників Сухопутних сил;

97 моряків Військово-Морських Сил;

95 бійців Територіальної оборони;

72 десантника;

21 - представників Сил безпілотних систем;

2 представника Повітряних Сил;

2 - Сил підтримки.

Нагадаємо

В Україні під час війни стає все більше людей, звільнених з російської неволі. Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, яким чином їм допомогти адаптуватися та як підтримати колишніх полонених передає УНН.

"Жодного азовця серед звільнених - це ганьба для держави": Прокопенко про обмін "1000 на 1000"