Вперше повернуто воїнів із 46 частин, яких жодного разу не було раніше у списках на обмін
Київ • УНН
В рамках обміну "1000 на 1000" Україна повернула воїнів із 46 частин, яких не було у списках. росія довгий час блокувала повернення цих бійців.
Під час наймасштабнішого обміну у форматі "1000 на 1000" здійснено повернення бійців з підрозділів, які довгий час блокувалося російською стороною. Передає УНН із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).
В результаті наймасштабнішого обміну "1000 на 1000" Україні вдалося повернути з полону військовослужбовців із 46 частин, яких раніше жодного разу не було в списках на обмін. Повернення бійців із цих підрозділів довгий час блокувалося російською стороною з різних причин.
Довідка
- кожен третій звільнений український військовослужбовець пробув у полоні понад 3 роки;
- 311 захисників утримувалися в неволі з 2022 року;
- 122 захисника України перебували у російських застінках з 2023 року;
- 150 - з 2024-го.
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Серед звільнених у великому обміні
В рамках обміну полоненими звільнено у великому обміні "1000 на 1000":
- 497 представників Сухопутних сил;
- 97 моряків Військово-Морських Сил;
- 95 бійців Територіальної оборони;
- 72 десантника;
- 21 - представників Сил безпілотних систем;
- 2 представника Повітряних Сил;
- 2 - Сил підтримки.
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