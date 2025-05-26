Впервые возвращены воины из 46 частей, которых ни разу не было ранее в списках на обмен
Киев • УНН
В рамках обмена "1000 на 1000" Украина вернула воинов из 46 частей, которых не было в списках. Россия долгое время блокировала возвращение этих бойцов.
Во время самого масштабного обмена в формате "1000 на 1000" осуществлен возврат бойцов из подразделений, которые долгое время блокировались российской стороной. Передает УНН со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).
В результате самого масштабного обмена "1000 на 1000" Украине удалось вернуть из плена военнослужащих из 46 частей, которых ранее ни разу не было в списках на обмен. Возвращение бойцов из этих подразделений долгое время блокировалось российской стороной по разным причинам.
Справка
- каждый третий освобожденный украинский военнослужащий пробыл в плену более 3 лет;
- 311 защитников содержались в неволе с 2022 года;
- 122 защитника Украины находились в российских застенках с 2023 года;
- 150 - с 2024-го.
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Среди освобожденных в большом обмене
В рамках обмена пленными освобождены в большом обмене "1000 на 1000":
- 497 представителей Сухопутных сил;
- 97 моряков Военно-Морских Сил;
- 95 бойцов Территориальной обороны;
- 72 десантника;
- 21 - представителей Сил беспилотных систем;
- 2 представителя Воздушных Сил;
- 2 - Сил поддержки.
Напомним
В Украине во время войны становится все больше людей, освобожденных из российской неволи. Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, каким образом им помочь адаптироваться и как поддержать бывших пленных передает УНН.
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