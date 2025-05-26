Впервые возвращены воины из 46 частей, которых ни разу не было ранее в списках на обмен

Во время самого масштабного обмена в формате "1000 на 1000" осуществлен возврат бойцов из подразделений, которые долгое время блокировались российской стороной. Передает УНН со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).

В результате самого масштабного обмена "1000 на 1000" Украине удалось вернуть из плена военнослужащих из 46 частей, которых ранее ни разу не было в списках на обмен. Возвращение бойцов из этих подразделений долгое время блокировалось российской стороной по разным причинам. - передает КШППВ.

Справка

каждый третий освобожденный украинский военнослужащий пробыл в плену более 3 лет;

311 защитников содержались в неволе с 2022 года;

122 защитника Украины находились в российских застенках с 2023 года;

150 - с 2024-го.

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Среди освобожденных в большом обмене

В рамках обмена пленными освобождены в большом обмене "1000 на 1000":

497 представителей Сухопутных сил;

97 моряков Военно-Морских Сил;

95 бойцов Территориальной обороны;

72 десантника;

21 - представителей Сил беспилотных систем;

2 представителя Воздушных Сил;

2 - Сил поддержки.

Напомним

В Украине во время войны становится все больше людей, освобожденных из российской неволи. Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, каким образом им помочь адаптироваться и как поддержать бывших пленных передает УНН.

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