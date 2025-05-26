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Впервые возвращены воины из 46 частей, которых ни разу не было ранее в списках на обмен

Киев • УНН

 • 1594 просмотра

В рамках обмена "1000 на 1000" Украина вернула воинов из 46 частей, которых не было в списках. Россия долгое время блокировала возвращение этих бойцов.

Впервые возвращены воины из 46 частей, которых ни разу не было ранее в списках на обмен

Во время самого масштабного обмена в формате "1000 на 1000" осуществлен возврат бойцов из подразделений, которые долгое время блокировались российской стороной. Передает УНН со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ).

В результате самого масштабного обмена "1000 на 1000" Украине удалось вернуть из плена военнослужащих из 46 частей, которых ранее ни разу не было в списках на обмен. Возвращение бойцов из этих подразделений долгое время блокировалось российской стороной по разным причинам. 

- передает КШППВ.

Справка

  • каждый третий освобожденный украинский военнослужащий пробыл в плену более 3 лет;
    • 311 защитников содержались в неволе с 2022 года;
      • 122 защитника Украины находились в российских застенках с 2023 года;
        • 150 - с 2024-го.

          Наши дома: в рамках последней части обмена военнопленными в Украину вернулись 303 защитника 25.05.25, 12:34 • 84608 просмотров

          Среди освобожденных в большом обмене

          В рамках обмена пленными освобождены в большом обмене  "1000 на 1000":

          • 497 представителей Сухопутных сил;
            • 97 моряков Военно-Морских Сил;
              • 95 бойцов Территориальной обороны;
                • 72 десантника;
                  • 21 - представителей Сил беспилотных систем;
                    • 2 представителя Воздушных Сил;
                      • 2 - Сил поддержки.

                        Напомним

                        В Украине во время войны становится все больше людей, освобожденных из российской неволи. Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, каким образом им помочь адаптироваться и как поддержать бывших пленных передает УНН.

                        "Ни одного азовца среди освобожденных - это позор для государства": Прокопенко об обмене "1000 на 1000" 25.05.25, 17:38 • 5032 просмотра

                        Игорь Тележников

                        Игорь Тележников

                        ОбществоВойна
                        Украина
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