Ворожий безпілотник атакував цивільне авто на Харківщині: двоє чоловіків загинули, жінка - поранена

Армія рф вдарила дроном по цивільному авто на Харківщині. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, двоє чоловіків загинули, жінка - отримала поранення, передає УНН.

За словами Синєгубова, близько 16:50 в селі Петропавлівка Куп‘янського району в цивільну автівку влучив ворожий дрон-камікадзе.

"В автівці було троє пасажирів. 38-річний цивільний водій та 50-річний цивільний чоловік загинули на місці. 48-річна дружина останнього з пораненнями доставлена в медичний заклад", - додав голова ОВА.

Він додав, що усі троє — робітники місцевої ферми. Поверталися по домівкам після роботи.

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