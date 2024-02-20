Ворожий безпілотник атакував цивільне авто на Харківщині: двоє чоловіків загинули, жінка - поранена
Київ • УНН
У селі Петропавлівка Харківської області російський безпілотник-камікадзе влучив у цивільний автомобіль, в результаті чого загинули двоє чоловіків і поранено жінку.
Армія рф вдарила дроном по цивільному авто на Харківщині. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, двоє чоловіків загинули, жінка - отримала поранення, передає УНН.
За словами Синєгубова, близько 16:50 в селі Петропавлівка Куп‘янського району в цивільну автівку влучив ворожий дрон-камікадзе.
"В автівці було троє пасажирів. 38-річний цивільний водій та 50-річний цивільний чоловік загинули на місці. 48-річна дружина останнього з пораненнями доставлена в медичний заклад", - додав голова ОВА.
Він додав, що усі троє — робітники місцевої ферми. Поверталися по домівкам після роботи.
Ворожий дрон атакував пересувний медпункт на Херсонщині 20.02.24, 16:07 • 22052 перегляди