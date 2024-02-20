Вражеский беспилотник атаковал гражданское авто на Харьковщине: двое мужчин погибли, женщина - ранена

Армия рф ударила дроном по гражданскому авто на Харьковщине. Как сообщил председатель Херьковской ОВА Олег Синегубов, двое мужчин погибли, женщина - получила ранения, передает УНН.

По словам Синегубова, около 16:50 в селе Петропавловка Купянского района в гражданскую машину попал вражеский дрон-камикадзе.

"В машине было трое пассажиров. 38-летний гражданский водитель и 50-летний гражданский мужчина погибли на месте. 48-летняя жена последнего с ранениями доставлена в медицинское учреждение", - добавил глава ОГА.

Он добавил, что все трое - рабочие местной фермы. Возвращались по домам после работы.

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