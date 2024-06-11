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Ворожі війська 6 разів обстріляли Сумську область, внаслідок чого сталося 16 вибухів

Ворожі війська 6 разів обстріляли Сумську область, внаслідок чого сталося 16 вибухів

Київ • УНН

 • 24661 перегляди

У Сумській області вночі та вранці противник 6 разів обстрілював прикордонні території та населені пункти, внаслідок чого в різних населених пунктах прогриміло 16 вибухів.

На Сумщині в межах ночі та ранку ворог 6 разів обстріляв область, відтак було зафіксовано 16 вибухів. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

Вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 16 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Лебединська, Білопільська, Краснопільська та Есманьська громади

- Сумська обласна військова адміністрація.

Ситуація в громадах

Есманьська: окупанти вдарили з мінометів (4 вибухи).

Хотінська: 3 міни скинули росіяни на територію громади. Також був артобстріл (3 вибухи).

Лебединська: загарбники здійснили атаку дроном-камікадзе.

Білопільська: ворожі сили з БпЛА скинули 2 вибухові пристрої.

Краснопільська: противник здійснив артобстріл (3 вибухи).

Ворог 18 разів обстріляли Сумську область, внаслідок чого сталося 65 вибухів09.06.24, 22:53 • 51247 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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