Ворожі війська 6 разів обстріляли Сумську область, внаслідок чого сталося 16 вибухів
Київ • УНН
У Сумській області вночі та вранці противник 6 разів обстрілював прикордонні території та населені пункти, внаслідок чого в різних населених пунктах прогриміло 16 вибухів.
На Сумщині в межах ночі та ранку ворог 6 разів обстріляв область, відтак було зафіксовано 16 вибухів. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
Вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 16 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Лебединська, Білопільська, Краснопільська та Есманьська громади
Ситуація в громадах
Есманьська: окупанти вдарили з мінометів (4 вибухи).
Хотінська: 3 міни скинули росіяни на територію громади. Також був артобстріл (3 вибухи).
Лебединська: загарбники здійснили атаку дроном-камікадзе.
Білопільська: ворожі сили з БпЛА скинули 2 вибухові пристрої.
Краснопільська: противник здійснив артобстріл (3 вибухи).
Ворог 18 разів обстріляли Сумську область, внаслідок чого сталося 65 вибухів09.06.24, 22:53 • 51247 переглядiв