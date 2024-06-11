Вражеские войска 6 раз обстреляли Сумскую область, в результате чего произошло 16 взрывов

На Сумщине в пределах ночи до утра враг 6 раз обстрелял область, поэтому было зафиксировано 16 взрывов. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Ночью и утром россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 16 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Лебединская, Белопольская, Краснопольская и Эсманьская общины - Сумская областная военная администрация.

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Эсманьская: оккупанты ударили из минометов (4 взрыва).

Хотинская: 3 мины сбросили русские на территорию общины. Также был артобстрел (3 взрыва).

Лебединская: захватчики совершили атаку дроном-камикадзе.

Белопольская: вражеские силы с БпЛА сбросили 2 взрывных устройства.

Краснопольская: противник совершил артобстрел (3 взрыва).

Враг 18 раз обстреляли Сумскую область, в результате чего произошло 65 взрывов