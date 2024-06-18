Ворожі обстріли поранили 69-річну жінку та завдали руйнувань на Миколаївщині
Київ • УНН
За добу ворог здійснив кілька обстрілів Миколаївської області, внаслідок чого було поранено 69-річного мешканця, завдано матеріальної шкоди приватним будинкам та виникла пожежа трави.
У межах останньої доби ворог декілька разів обстріляв Миколаївщину, внаслідок чого було поранено 69-річну мешканку Куцурубської громади та нанесено матеріальних збитків у області. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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За інформацією районних військових адміністрацій та ГУ ДСНС України в Миколаївській області, 17 червня о 09:58 ворог завдав ракетного удару за межами населеного пункту Вознесенського району. Відтак, унаслідок цього виникла пожежа сухої трави на відкритій території, яка була оперативно ліквідована. На щастя, постраждалих не було зафіксовано.
Також учора о 11:13 окупанти вдарили дроном-камікадзе типу FPV по селі Солончаки Куцурубської громади. Через дану агресію було пошкоджено приватний будинок. Проте тут теж обійшлося без постраждалих.
Крім того, 17 червня о 12:00 та 18:50 загарбники атакували село Дмитрівка Куцурубської громади 2 дронами-камікадзе типу FPV. У результаті ворожого удару зафіксовано пошкодження приватного будинку та поранення 69-річної мешканки домоволодіння. Наразі жінці надається вся необхідна медична допомога.
Додатково вчора о 14:36 та 14:49 армія терористів завдала мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. На щастя, постраждалих немає.
На Миколаївщині "приліт" у Вознесенському районі - ОВА17.06.24, 12:19 • 22140 переглядiв