В пределах последних суток враг несколько раз обстрелял Николаевскую область, в результате чего была ранена 69-летняя жительница Куцурубской общины и нанесен материальный ущерб в области. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций и ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, 17 июня в 09:58 враг нанес ракетный удар за пределами населенного пункта Вознесенского района. Следовательно, в результате этого возник пожар сухой травы на открытой территории, который был оперативно ликвидирован. К счастью, пострадавших не было зафиксировано.

Также вчера в 11:13 оккупанты ударили дроном-камикадзе типа FPV по селу Солончаки Куцурубской общины. Из-за данной агрессии был поврежден частный дом. Однако здесь тоже обошлось без пострадавших.

Кроме того, 17 июня в 12:00 и 18:50 захватчики атаковали село Дмитровка Куцурубской громады 2 дронами-камикадзе типа FPV. В результате вражеского удара зафиксировано повреждение частного дома и ранения 69-летней жительницы домовладения. Сейчас женщине оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Дополнительно вчера в 14:36 и 14:49 армия террористов нанесла минометные обстрелы по акватории Очаковской общины. К счастью, пострадавших нет.

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