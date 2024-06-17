На Миколаївщині "приліт" у Вознесенському районі - ОВА
Київ • УНН
У Вознесенському районі Миколаївської області стався "приліт" за межами населеного пункту, за попередніми даними, без жертв і руйнувань.
У Миколаївській області сьогодні було вороже влучання по Вознесенському району, за попередніми даними, без жертв і руйнувань, повідомив у понеділок голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
Вознесенський район, влучання за межами населеного пункту. Попередньо без постраждалих та пошкоджень
Генштаб: сьогодні вже 42 бої, українські воїни захопили ворожий танк і полонених17.06.24, 11:45 • 31003 перегляди