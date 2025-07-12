Ворожі безпілотники помічені на Київщині, ППО вже працює

У Київській області помітили рух ворожих безпілотників, працють сили ППО, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.

Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки - йдеться у повідомленні.

В ОВА також закликали залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Додамо

У Повітряних силах повідомяли про ворожі БпЛА з Чернігівщини, курсом на Київщину.

120 бойових зіткнень на фронті: найактивніше ворог діє на Покровському напрямку