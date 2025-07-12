Ворожі безпілотники помічені на Київщині, ППО вже працює
Київ • УНН
У Київській області зафіксовано рух ворожих безпілотників, сили ППО вже працюють. Мешканців закликають залишатися в укриттях та не фотографувати роботу захисників.
У Київській області помітили рух ворожих безпілотників, працють сили ППО, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.
Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки
В ОВА також закликали залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Додамо
У Повітряних силах повідомяли про ворожі БпЛА з Чернігівщини, курсом на Київщину.
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