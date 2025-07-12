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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Ворожі безпілотники помічені на Київщині, ППО вже працює

Київ • УНН

 • 762 перегляди

У Київській області зафіксовано рух ворожих безпілотників, сили ППО вже працюють. Мешканців закликають залишатися в укриттях та не фотографувати роботу захисників.

Ворожі безпілотники помічені на Київщині, ППО вже працює

У Київській області помітили рух ворожих безпілотників, працють сили ППО, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.

Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки

 - йдеться у повідомленні.

В ОВА також закликали залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Додамо

У Повітряних силах повідомяли про ворожі БпЛА з Чернігівщини, курсом на Київщину.

120 бойових зіткнень на фронті: найактивніше ворог діє на Покровському напрямку12.07.25, 17:01 • 1282 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Київська область
Чернігівська область
Tesla
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