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Вражеские беспилотники замечены в Киевской области, ПВО уже работает

Киев • УНН

 • 762 просмотра

В Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников, силы ПВО уже работают. Жителей призывают оставаться в укрытиях и не фотографировать работу защитников.

Вражеские беспилотники замечены в Киевской области, ПВО уже работает

В Киевской области замечено движение вражеских беспилотников, работают силы ПВО, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.

Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности

 - говорится в сообщении.

В ОВА также призвали оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Добавим

В Воздушных силах сообщали о вражеских БпЛА из Черниговщины, курсом на Киевщину.

120 боевых столкновений на фронте: наиболее активно враг действует на Покровском направлении12.07.25, 17:01 • 1282 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Киевская область
Черниговская область
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