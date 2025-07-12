Вражеские беспилотники замечены в Киевской области, ПВО уже работает

В Киевской области замечено движение вражеских беспилотников, работают силы ПВО, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.

Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности - говорится в сообщении.

В ОВА также призвали оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

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В Воздушных силах сообщали о вражеских БпЛА из Черниговщины, курсом на Киевщину.

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