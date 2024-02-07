Ворожа атака на Харків: чотири людини звернулися за медичною допомогою
Київ • УНН
Чотири людини звернулися за медичною допомогою після російського ракетного удару по Харкову.
Через ворожу ракетну атаку на Харків за медичною допомогою звернулося чотири людини.
Про це сказав у Суспільному керівник ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Це цивільна інфраструктура у Слобідському районі Харкова. Чотири людини звернулися за медичною допомогою, але це легкі поранення, гостра реакція на стрес
Окрім того, він повідомив, що по Харкову окупанти вранці вдарили 5-8 ракетами, ідентифіковано п'ять місць влучань, інші ще шукають.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки на Харків постраждали троє людей, усі - працівники пошкоджених підприємств, куди, попередньо, влучили п'ять ракет С-300.