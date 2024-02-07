Вражеская атака на Харьков: четыре человека обратились за медицинской помощью

Из-за вражеской ракетной атаки на Харьков за медицинской помощью обратилось четыре человека.

Об этом сказал Суспильному, руководитель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Это гражданская инфраструктура в Слободском районе Харькова. Четыре человека обратились за медицинской помощью, но это легкие ранения, острая реакция на стресс - сказал Синегубов

Кроме того, он сообщил, что по Харькову оккупанты утром ударили 5-8 ракетами, идентифицировано пять мест попаданий, другие еще ищут.

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Ранее сообщалось, что в результате сегодняшней вражеской атаки на Харьков пострадали три человека, все - работники поврежденных предприятий, куда, предварительно, попали пять ракет С-300.