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Вражеская атака на Харьков: четыре человека обратились за медицинской помощью

Вражеская атака на Харьков: четыре человека обратились за медицинской помощью

Киев  •  УНН

07 февраль 2024, 10:46  •  15853 просмотра

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Четыре человека обратились за медицинской помощью после российского ракетного удара по Харькову.

Из-за вражеской ракетной атаки на Харьков за медицинской помощью обратилось четыре человека.

Об этом сказал Суспильному, руководитель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Это гражданская инфраструктура в Слободском районе Харькова. Четыре человека обратились за медицинской помощью, но это легкие ранения, острая реакция на стресс

-  сказал Синегубов

 Кроме того, он сообщил, что по Харькову оккупанты утром ударили 5-8 ракетами, идентифицировано пять мест попаданий, другие еще ищут.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в результате сегодняшней вражеской атаки на Харьков пострадали три человека, все - работники поврежденных предприятий, куда, предварительно, попали пять ракет С-300. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
raketnyi-kompleks-s-300Ракетная система С-300
kharkivХарьков
Ворожа атака на Харків: чотири людини звернулися за медичною допомогою
Enemy attack on Kharkiv: four people sought medical care
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