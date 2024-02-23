Ворог вночі вдарив по Мирноградській громаді на Донеччині: є загиблі та поранені
Київ • УНН
Вночі ворог атакував Мирноградську громаду на Донеччині, в результаті чого є загиблі та поранені.
Російські війська у ніч на 23 лютого обстріляли Мирноградську громаду Донецької області. Внаслідок атаки є загиблі та травмовані. Про це повідомила пресслужба Мирноградської міської військової адміністрації, передає УНН.
Вночі, приблизно о 00.40 було здійснено обстріл території громади з боку РОВ, є постраждалі та загиблі
Доповнення
За даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, за минулу добу внаслідок обстрілів росіян загинув місцевий житель, ще 19 - отримали поранення.
За 22 лютого росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Костянтинопольському. Ще 19 людей в області за добу дістали поранення
На Херсонщині ворожі обстріли посилилися, один загиблий та двоє поранених23.02.24, 08:33 • 27256 переглядiв