Враг ночью ударил по Мирноградской громаде в Донецкой области: есть погибшие и раненые

Российские войска в ночь на 23 февраля обстреляли Мирноградскую громаду Донецкой области. В результате атаки есть погибшие и травмированные. Об этом сообщила пресс-служба Мирноградской городской военной администрации, передает УНН.

Ночью, примерно в 00.40 был осуществлен обстрел территории общины со стороны РОВ, есть пострадавшие и погибшие - говорится в сообщении.

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По данным главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, за минувшие сутки в результате обстрелов россиян погиб местный житель, еще 19 - получили ранения.

За 22 февраля россияне убили 1 жителя Донетчины - в Константинопольском районе. Еще 19 человек в области за сутки получили ранения - написал Филашкин в соцсетях.

В Херсонской области вражеские обстрелы усилились, один погибший и двое раненых