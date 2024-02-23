Враг ночью ударил по Мирноградской громаде в Донецкой области: есть погибшие и раненые
Киев • УНН
Ночью враг атаковал Мирноградскую громаду в Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.
Российские войска в ночь на 23 февраля обстреляли Мирноградскую громаду Донецкой области. В результате атаки есть погибшие и травмированные. Об этом сообщила пресс-служба Мирноградской городской военной администрации, передает УНН.
Ночью, примерно в 00.40 был осуществлен обстрел территории общины со стороны РОВ, есть пострадавшие и погибшие
Дополнение
По данным главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, за минувшие сутки в результате обстрелов россиян погиб местный житель, еще 19 - получили ранения.
За 22 февраля россияне убили 1 жителя Донетчины - в Константинопольском районе. Еще 19 человек в области за сутки получили ранения
В Херсонской области вражеские обстрелы усилились, один погибший и двое раненых23 февраля 2024, 06:33 • 16503 просмотра
Враг ночью ударил по Мирноградской громаде в Донецкой области: есть погибшие и раненые
Ночью враг атаковал Мирноградскую громаду в Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.
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