Ворог уночі та вранці обстріляв п'ять громад Сумщини - ОВА
Київ • УНН
Вночі та вранці ворог обстріляв п'ять населених пунктів у Сумській області, зафіксовано 66 вибухів.
російські окупанти вночі та вранці обстріляли п'ять громад Сумщини, зафіксовано 66 вибухів. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, пише УНН.
Уночі та зранку росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 66 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади,
Деталі
- Великописарівська громада: ворог вдарив з РСЗВ (38 вибухів).
- Есманьська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).
- Середино-Будська громада: зафіксовано обстріли з міномета (12 вибухів) та артобстріл (3 вибухи).
- Краснопільська громада: росіяни били з артилерії (2 вибухи).
- Хотінська громада: 7 мін скинув ворог на територію громади.
Нагадаємо
російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом 28 лютого росіяни атакували Сумщину та Чернігівщину 27 разів.