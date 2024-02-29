Враг ночью и утром обстрелял пять громад Сумщины - ОВА
Киев • УНН
Ночью и утром враг обстрелял пять населенных пунктов в Сумской области, зафиксировано 66 взрывов.
российские оккупанты ночью и утром обстреляли пять общин Сумщины, зафиксировано 66 взрывов. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, пишет УНН.
Ночью и утром россияне совершили 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 66 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Краснопольская, Великописаревская, Есманьская, Середино-Будская громады,
Детали
- Великописаревская громада: враг ударил из РСЗО (38 взрывов).
- Эсманьская община: осуществлен минометный обстрел (4 взрыва).
- Середино-Будская громада: зафиксированы обстрелы из миномета (12 взрывов) и артобстрел (3 взрыва).
- Краснопольская громада: россияне били из артиллерии (2 взрыва).
- Хотинская громада: 7 мин сбросил враг на территорию громады.
Напомним
российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Всего в течение 28 февраля россияне атаковали Сумскую и Черниговскую области 27 раз.
Враг ночью и утром обстрелял пять громад Сумщины - ОВА
Ночью и утром враг обстрелял пять населенных пунктов в Сумской области, зафиксировано 66 взрывов.
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