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Ворог сьогодні тричі прицільно вдарив по рятувальникам, є постраждалий – ДСНС

Ворог сьогодні тричі прицільно вдарив по рятувальникам, є постраждалий – ДСНС

Київ • УНН

 • 24865 перегляди

За повідомленнями, сьогодні росіяни тричі атакували рятувальників в Україні, поранивши одного пожежника.

Лише за сьогодні росіяни тричі свідомо завдали удари по рятувальникам в різних регіонах України. В результаті постраждав вогнеборець. Про це повідомили ДСНС, передає УНН.

Деталі

В результаті сьогоднішньої масованої атаки рф було пошкоджено будівлю однієї із пожежних частин Харкова. Обійшлося без постраждалих. 

Втім постраждалі є на Херсонщині. Там рятувальники працювали на місці пожежі і прямо на них із ворожого безпілотника скинули боєприпаси. Поранено командира відділення ДСНС. Наразі він у лікарні. Також було пошкоджено автоцистерну.

Крім того у Нікополі безпілотник влучив на територію пожежної частини. Загорілося службове авто та в приміщенні пошкоджено вікна. На щастя всі залишилися живі.

Нагадаємо

Сили оборони під час чергової атаки російських військ на Україну збили 15 з 15 крилатих ракет X-101/Х-555/Х-55, загалом знищено 21 ворожу ракету з 41 запущених російськими військами. 

"Свідомий терор проти звичайних житлових будинків" - Зеленський розповів про наслідки масованої атаки рф 23.01.24, 13:16 • 24459 переглядiв

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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