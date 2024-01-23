Ворог сьогодні тричі прицільно вдарив по рятувальникам, є постраждалий – ДСНС

Лише за сьогодні росіяни тричі свідомо завдали удари по рятувальникам в різних регіонах України. В результаті постраждав вогнеборець. Про це повідомили ДСНС, передає УНН.

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В результаті сьогоднішньої масованої атаки рф було пошкоджено будівлю однієї із пожежних частин Харкова. Обійшлося без постраждалих.

Втім постраждалі є на Херсонщині. Там рятувальники працювали на місці пожежі і прямо на них із ворожого безпілотника скинули боєприпаси. Поранено командира відділення ДСНС. Наразі він у лікарні. Також було пошкоджено автоцистерну.

Крім того у Нікополі безпілотник влучив на територію пожежної частини. Загорілося службове авто та в приміщенні пошкоджено вікна. На щастя всі залишилися живі.

Нагадаємо

Сили оборони під час чергової атаки російських військ на Україну збили 15 з 15 крилатих ракет X-101/Х-555/Х-55, загалом знищено 21 ворожу ракету з 41 запущених російськими військами.

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