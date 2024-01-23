Враг сегодня трижды прицельно ударил по спасателям, есть пострадавший - ГСЧС

Только за сегодня россияне трижды сознательно нанесли удары по спасателям в разных регионах Украины. В результате пострадал огнеборец. Об этом сообщили ГСЧС, передает УНН.

Детали

В результате сегодняшней массированной атаки рф было повреждено здание одной из пожарных частей Харькова. Обошлось без пострадавших.

Впрочем пострадавшие есть на Херсонщине. Там спасатели работали на месте пожара и прямо на них с вражеского беспилотника сбросили боеприпасы. Ранен командир отделения ГСЧС. Сейчас он в больнице. Также была повреждена автоцистерна.

Кроме того, в Никополе беспилотник попал на территорию пожарной части. Загорелось служебное авто и в помещении повреждены окна. К счастью все остались живы.

Напомним

Силы обороны во время очередной атаки российских войск на Украину сбили 15 из 15 крылатых ракет X-101/Х-555/Х-55, всего уничтожено 21 вражескую ракету из 41 запущенных российскими войсками.

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