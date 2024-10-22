Ворог нарощує військову присутність у морі
Київ • УНН
У Чорному морі знаходиться один ворожий корабель, у Середземному - три з можливістю запуску 28 ракет "Калібр". В Азовському морі ворожих кораблів немає, через Керченську протоку пройшло 6 суден.
У Чорному морі - один ворожий корабель, а у Середземному морі - три кораблі з можливістю запуску до 28 ракет "Калібр". Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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У Чорному морі спостерігається один ворожий корабель, при цьому носіїв крилатих ракет "Калібр" в регіоні немає. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні, що свідчить про зниження активності противника в цій акваторії.
У Середземному морі розташовані три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" та можуть здійснити загальний залп до 28 ракет.
Протягом доби в інтересах терористичної країни через Керченську протоку пройшло шість суден, з яких чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор. Ще два судна рухались до Азовського моря, усі вони прийшли з протоки Босфор.
У Чорному морі зафіксовано ворожий ракетоносій05.09.24, 07:29 • 25650 переглядiв