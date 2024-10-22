Враг наращивает военное присутствие в море
Киев • УНН
В Черном море находится один вражеский корабль, в Средиземном - три с возможностью запуска 28 ракет "Калибр". В Азовском море вражеских кораблей нет, через Керченский пролив прошло 6 судов.
В Черном море - один вражеский корабль, а в Средиземном море - три корабля с возможностью запуска до 28 ракет "Калибр". Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
В Черном море наблюдается один вражеский корабль, при этом носителей крылатых ракет "Калибр" в регионе нет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют, что свидетельствует о снижении активности противника в этой акватории.
В Средиземном море расположены три вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" и могут осуществить общий залп до 28 ракет.
В течение суток в интересах террористической страны через Керченский пролив прошло шесть судов, из которых четыре продолжили движение в направлении пролива Босфор. Еще два судна двигались к Азовскому морю, все они пришли из пролива Босфор.
В Черном море зафиксирован вражеский ракетоноситель5 сентября 2024, 04:29 • 25372 просмотра