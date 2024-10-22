Враг наращивает военное присутствие в море

В Черном море - один вражеский корабль, а в Средиземном море - три корабля с возможностью запуска до 28 ракет "Калибр". Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В Черном море наблюдается один вражеский корабль, при этом носителей крылатых ракет "Калибр" в регионе нет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют, что свидетельствует о снижении активности противника в этой акватории.

В Средиземном море расположены три вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" и могут осуществить общий залп до 28 ракет.

В течение суток в интересах террористической страны через Керченский пролив прошло шесть судов, из которых четыре продолжили движение в направлении пролива Босфор. Еще два судна двигались к Азовскому морю, все они пришли из пролива Босфор.

В Черном море зафиксирован вражеский ракетоноситель