Враг наращивает военное присутствие в море

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Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины
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Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины

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Долгосрочные партнерства между бизнесом и городами-побратимами откроют путь к международным инвестициям - нардеп
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Долгосрочные партнерства между бизнесом и городами-побратимами откроют путь к международным инвестициям - нардеп

ЕС отреагировал на сообщения об отправке солдат КНДР в россию: обеспокоен ростом военного сотрудничества между двумя странами
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ЕС отреагировал на сообщения об отправке солдат КНДР в россию: обеспокоен ростом военного сотрудничества между двумя странами

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Количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч: безбарьерность остается вызовом для Украины
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Количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч: безбарьерность остается вызовом для Украины

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Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
20 октября 2024, 08:34  •  154155 просмотра

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

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Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние
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Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние

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Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт
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Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
18 октября 2024, 11:22  •  141508 просмотра

Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин

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В Черном море находится один вражеский корабль, в Средиземном - три с возможностью запуска 28 ракет "Калибр". В Азовском море вражеских кораблей нет, через Керченский пролив прошло 6 судов.

В Черном море - один вражеский корабль, а в Средиземном море - три корабля с возможностью запуска до 28 ракет "Калибр". Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В Черном море наблюдается один вражеский корабль, при этом носителей крылатых ракет "Калибр" в регионе нет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют, что свидетельствует о снижении активности противника в этой акватории.

В Средиземном море расположены три вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" и могут осуществить общий залп до 28 ракет.

В течение суток в интересах террористической страны через Керченский пролив прошло шесть судов, из которых четыре продолжили движение в направлении пролива Босфор. Еще два судна двигались к Азовскому морю, все они пришли из пролива Босфор.

В Черном море зафиксирован вражеский ракетоноситель5 сентября 2024, 04:29 • 25372 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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