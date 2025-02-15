Волонтери продавали гуманітарні авто для ЗСУ: затримання на Київщині
Київ • УНН
На Київщині затримали керівника благодійної організації та волонтера за продаж гуманітарних автомобілів. З 680 авто, призначених для військових, частину продавали за долари у Бориспільському районі.
Правоохоронці Київської області затримали голову благодійної організації та волонтера, яких підозрюють у незаконному продажу автомобілів, ввезених як гуманітарна допомога. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура, передає УНН.
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За даними слідства, з 2022 року в межах діяльності фонду в Україну було ввезено понад 680 транспортних засобів, які мали безкоштовно передаватися військовим. Проте частину з них продавали на території Бориспільського району.
Під час однієї з таких оборудок правоохоронці зафіксували передачу 19 400 доларів США за реалізацію чотирьох автомобілів. Саме в цей момент голову благодійної організації та волонтера було затримано.
Наразі їм повідомлено про підозру у продажу гуманітарної допомоги з метою збагачення за попередньою змовою (ч. 3 ст. 201-2 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває, а слідчі встановлюють усі обставини злочину та коло можливих причетних осіб. Відповідно до законодавства, остаточне рішення щодо вини підозрюваних ухвалюватиме суд.
"Волонтери під прикриттям": на Харківщині затримали агентів воєнної розвідки рф04.02.25, 11:23 • 27010 переглядiв