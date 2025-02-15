Волонтеры продавали гуманитарные авто для ВСУ: задержание на Киевщине
Киев • УНН
На Киевщине задержали руководителя благотворительной организации и волонтера за продажу гуманитарных автомобилей. Из 680 авто, предназначенных для военных, часть продавали за доллары в Бориспольском районе.
Правоохранители Киевской области задержали главу благотворительной организации и волонтера, которых подозревают в незаконной продаже автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура, передает УНН.
Детали
По данным следствия, с 2022 года в рамках деятельности фонда в Украину было ввезено более 680 транспортных средств, которые должны были бесплатно передаваться военным. Однако часть из них продавали на территории Бориспольского района.
Во время одной из таких сделок правоохранители зафиксировали передачу 19 400 долларов США за реализацию четырех автомобилей. Именно в этот момент председатель благотворительной организации и волонтер был задержан.
Сейчас им сообщено о подозрении в продаже гуманитарной помощи с целью обогащения по предварительному сговору (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается, а следователи устанавливают все обстоятельства преступления и круг возможных причастных лиц. В соответствии с законодательством, окончательное решение о вине подозреваемых будет принимать суд.
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