Володимир та Олена Зеленські нагородили дітей першими відзнаками "Майбутнє України"
Київ • УНН
Володимир Зеленський та Олена Зеленська зустрілися з дітьми, які постраждали від війни, та вручили їм нову відзнаку "Майбутнє України". Частину зустрічі провели в укритті через повітряну тривогу.
Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися з дітьми, які пережили випробування через війну – окупацію, депортацію, втрату. Він вручив їм започатковану цього року винагороду "Майбутнє України", пише УНН з посиланням на офіційне інтернет-представництво Президента України.
Деталі
Цьогоріч започатковуємо нову традицію – відзнаку "Майбутнє України". Щороку нагороджуватимемо нею наших дітей – добрих, гідних, які проявили себе у складних життєвих обставинах і під час обставин, спричинених війною
Глава держави зазначив, що сьогодні вперше вручив цю нагороду дітям, які пройшли через випробування на кшталт окупації, депортації та інші випробування.
Сьогодні вперше вручили цю нагороду. Зустрілися з дітьми, які пройшли через окупацію, депортацію, втрати. Тими, хто допомагав іншим, підтримував військових, волонтери
Зеленський додав, що частину зустрічі довелося провести в укритті, оскільки почалася повітряна тривога.
Там поспілкувалися з дітьми, була дуже щира й тепла розмова. Дякуємо кожній дитині. І особливо – батькам і рідним за виховання
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Перша леді, звертаючись до дітей підкреслила, що героями є ті, хто робить правильні вчинки.
Герой не той, хто не боїться й ніколи не плаче, а той, хто навіть коли боїться, все ж таки робить правильний вчинок. Я хочу ще раз вам за це подякувати – за ваші вчинки й за те, які ви є
Президент також наголосив, що діти є майбутнім України і додав, що в першу чергу дякує їм за їхню небайдужість.
Наші діти – це справжнє майбутнє України. Пишаємося, що в нас є такі люди – із цінностями, із відчуттям правильного. Дякуємо за ваші вчинки, за вашу сміливість. Найголовніше – за вашу небайдужість
Довідка
Відзнака Президента "Майбутнє України" – нова державна нагорода, яку Глава держави затвердив своїм указом 29 травня, а вже наступного дня видав перший указ про нагородження 24 дітей.
Володимир Зеленський додав, що надалі вручення цієї відзнаки стане традицією, адже в Україні багато сильних, сміливих і гідних людей.
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