Володимир та Олена Зеленські нагородили дітей першими відзнаками "Майбутнє України"

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися з дітьми, які пережили випробування через війну – окупацію, депортацію, втрату. Він вручив їм започатковану цього року винагороду "Майбутнє України", пише УНН з посиланням на офіційне інтернет-представництво Президента України.

Деталі

Цьогоріч започатковуємо нову традицію – відзнаку "Майбутнє України". Щороку нагороджуватимемо нею наших дітей – добрих, гідних, які проявили себе у складних життєвих обставинах і під час обставин, спричинених війною - повідомив Зеленський.

Глава держави зазначив, що сьогодні вперше вручив цю нагороду дітям, які пройшли через випробування на кшталт окупації, депортації та інші випробування.

Сьогодні вперше вручили цю нагороду. Зустрілися з дітьми, які пройшли через окупацію, депортацію, втрати. Тими, хто допомагав іншим, підтримував військових, волонтери - повідомив Президент.

Зеленський додав, що частину зустрічі довелося провести в укритті, оскільки почалася повітряна тривога.

Там поспілкувалися з дітьми, була дуже щира й тепла розмова. Дякуємо кожній дитині. І особливо – батькам і рідним за виховання - наголосив Глава держави.

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Перша леді, звертаючись до дітей підкреслила, що героями є ті, хто робить правильні вчинки.

Герой не той, хто не боїться й ніколи не плаче, а той, хто навіть коли боїться, все ж таки робить правильний вчинок. Я хочу ще раз вам за це подякувати – за ваші вчинки й за те, які ви є – зауважила Олена Зеленська.

Президент також наголосив, що діти є майбутнім України і додав, що в першу чергу дякує їм за їхню небайдужість.

Наші діти – це справжнє майбутнє України. Пишаємося, що в нас є такі люди – із цінностями, із відчуттям правильного. Дякуємо за ваші вчинки, за вашу сміливість. Найголовніше – за вашу небайдужість - підсумував Президент.

Довідка

Відзнака Президента "Майбутнє України" – нова державна нагорода, яку Глава держави затвердив своїм указом 29 травня, а вже наступного дня видав перший указ про нагородження 24 дітей.

Володимир Зеленський додав, що надалі вручення цієї відзнаки стане традицією, адже в Україні багато сильних, сміливих і гідних людей.

В Україні засновано відзнаку "Майбутнє України" для дітей-героїв - Зеленський