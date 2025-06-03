Владимир и Елена Зеленские наградили детей первыми наградами "Будущее Украины"
Киев • УНН
Владимир Зеленский и Елена Зеленская встретились с детьми, пострадавшими от войны, и вручили им новую награду "Будущее Украины". Часть встречи провели в укрытии из-за воздушной тревоги.
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с детьми, пережившими испытания из-за войны – оккупацию, депортацию, потерю. Он вручил им учрежденную в этом году награду "Будущее Украины", пишет УНН со ссылкой на официальное интернет-представительство Президента Украины.
Детали
В этом году начинаем новую традицию – награду "Будущее Украины". Ежегодно будем награждать ею наших детей – добрых, достойных, проявивших себя в сложных жизненных обстоятельствах и во время обстоятельств, вызванных войной
Глава государства отметил, что сегодня впервые вручил эту награду детям, прошедшим через испытания вроде оккупации, депортации и другие испытания.
Сегодня впервые вручили эту награду. Встретились с детьми, прошедшими через оккупацию, депортацию, потери. Теми, кто помогал другим, поддерживал военных, волонтеры
Зеленский добавил, что часть встречи пришлось провести в укрытии, поскольку началась воздушная тревога.
Там пообщались с детьми, был очень искренний и теплый разговор. Спасибо каждому ребенку. И особенно – родителям и родным за воспитание
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Первая леди, обращаясь к детям, подчеркнула, что героями являются те, кто совершает правильные поступки.
Герой не тот, кто не боится и никогда не плачет, а тот, кто даже когда боится, все же совершает правильный поступок. Я хочу еще раз вам за это поблагодарить – за ваши поступки и за то, какие вы есть
Президент также подчеркнул, что дети – это будущее Украины, и добавил, что в первую очередь благодарит их за их неравнодушие.
Наши дети – это настоящее будущее Украины. Гордимся, что у нас есть такие люди – с ценностями, с ощущением правильного. Спасибо за ваши поступки, за вашу смелость. Самое главное – за ваше неравнодушие
Справка
Отличие Президента "Будущее Украины" – новая государственная награда, которую Глава государства утвердил своим указом 29 мая, а уже на следующий день издал первый указ о награждении 24 детей.
Владимир Зеленский добавил, что в дальнейшем вручение этой награды станет традицией, ведь в Украине много сильных, смелых и достойных людей.
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