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Владимир и Елена Зеленские наградили детей первыми наградами "Будущее Украины"

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Владимир Зеленский и Елена Зеленская встретились с детьми, пострадавшими от войны, и вручили им новую награду "Будущее Украины". Часть встречи провели в укрытии из-за воздушной тревоги.

Владимир и Елена Зеленские наградили детей первыми наградами "Будущее Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с детьми, пережившими испытания из-за войны – оккупацию, депортацию, потерю. Он вручил им учрежденную в этом году награду "Будущее Украины", пишет УНН со ссылкой на официальное интернет-представительство Президента Украины.

Детали

В этом году начинаем новую традицию – награду "Будущее Украины". Ежегодно будем награждать ею наших детей – добрых, достойных, проявивших себя в сложных жизненных обстоятельствах и во время обстоятельств, вызванных войной 

- сообщил Зеленский.

Глава государства отметил, что сегодня впервые вручил эту награду детям, прошедшим через испытания вроде оккупации, депортации и другие испытания.

Сегодня впервые вручили эту награду. Встретились с детьми, прошедшими через оккупацию, депортацию, потери. Теми, кто помогал другим, поддерживал военных, волонтеры

 - сообщил Президент.

Зеленский добавил, что часть встречи пришлось провести в укрытии, поскольку началась воздушная тревога.

Там пообщались с детьми, был очень искренний и теплый разговор. Спасибо каждому ребенку. И особенно – родителям и родным за воспитание

 - подчеркнул Глава государства.

День защиты детей в Украине будут отмечать 20 ноября - указ Президента30.05.25, 10:35 • 3058 просмотров

Первая леди, обращаясь к детям, подчеркнула, что героями являются те, кто совершает правильные поступки.

Герой не тот, кто не боится и никогда не плачет, а тот, кто даже когда боится, все же совершает правильный поступок. Я хочу еще раз вам за это поблагодарить – за ваши поступки и за то, какие вы есть

 – отметила Елена Зеленская.

Президент также подчеркнул, что дети – это будущее Украины, и добавил, что в первую очередь благодарит их за их неравнодушие.

Наши дети – это настоящее будущее Украины. Гордимся, что у нас есть такие люди – с ценностями, с ощущением правильного. Спасибо за ваши поступки, за вашу смелость. Самое главное – за ваше неравнодушие

 - подытожил Президент.

Справка

Отличие Президента "Будущее Украины" – новая государственная награда, которую Глава государства утвердил своим указом 29 мая, а уже на следующий день издал первый указ о награждении 24 детей.

Владимир Зеленский добавил, что в дальнейшем вручение этой награды станет традицией, ведь в Украине много сильных, смелых и достойных людей.

В Украине учреждена награда "Будущее Украины" для детей-героев - Зеленский30.05.25, 23:36 • 3184 просмотра

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоВойна
Владимир Зеленский
Украина
Елена Зеленская
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