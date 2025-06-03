Владимир и Елена Зеленские наградили детей первыми наградами "Будущее Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с детьми, пережившими испытания из-за войны – оккупацию, депортацию, потерю. Он вручил им учрежденную в этом году награду "Будущее Украины", пишет УНН со ссылкой на официальное интернет-представительство Президента Украины.

В этом году начинаем новую традицию – награду "Будущее Украины". Ежегодно будем награждать ею наших детей – добрых, достойных, проявивших себя в сложных жизненных обстоятельствах и во время обстоятельств, вызванных войной

Глава государства отметил, что сегодня впервые вручил эту награду детям, прошедшим через испытания вроде оккупации, депортации и другие испытания.

Зеленский добавил, что часть встречи пришлось провести в укрытии, поскольку началась воздушная тревога.

Там пообщались с детьми, был очень искренний и теплый разговор. Спасибо каждому ребенку. И особенно – родителям и родным за воспитание

День защиты детей в Украине будут отмечать 20 ноября - указ Президента

Первая леди, обращаясь к детям, подчеркнула, что героями являются те, кто совершает правильные поступки.

Герой не тот, кто не боится и никогда не плачет, а тот, кто даже когда боится, все же совершает правильный поступок. Я хочу еще раз вам за это поблагодарить – за ваши поступки и за то, какие вы есть