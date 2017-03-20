Волейболістки "Хіміка" встановили рекорд чемпіонатів України
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. ВК "Хімік" переміг рівненський ВК "Регіну-МЕГУ-ОШВСМ" (3:0) в другому матчі 14-го туру жіночої волейбольної Суперліги та встановив рекорд України, передає УНН з посиланням на прес-службу ВК "Хімік".
Южненська команда стала першою в історії чемпіонатів України серед жінок, яка набрала максимально можливу кількість очок в регулярному чемпіонаті - 84 з 84-х - з того моменту, коли ця стадія стала проводитися за системою спарених турів (з сезону-2001/02).
Таким чином в активі "Хіміка" 28 перемог в 28-ми матчах при співвідношенні партій 84:4.
Відзначимо, що "Хімік" завершив перший етап чемпіонату України. Перший фінальний тур запланований в Тернополі на 6-8 квітня, другий - в Південному - 21-23 квітня.
Додамо, що три учасники фінальної частини визначені - крім "Хіміка" ще "Галичанка" з "Волинню".
Як повідомляв УНН, Україна вперше виступить у волейбольній Євролізі.