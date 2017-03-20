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Волейболистки «Химика» установили рекорд чемпионатов Украины

Волейболистки «Химика» установили рекорд чемпионатов Украины

Киев • УНН

 • 9479 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. ВК "Химик" победил ровенский ВК "Регину-МЕГУ-ОШВСМ" (3: 0) во втором матче 14-го тура женской волейбольной Суперлиги и установил рекорд Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ВК "Химик".

Южненская команда стала первой в истории чемпионатов Украины среди женщин, которая набрала максимально возможное количество очков в регулярном чемпионате - 84 из 84-х - с того момента, когда эта стадия стала проводиться по системе спаренных туров (с сезона-2001/02).

Таким образом в активе "Химика" 28 побед в 28-ми матчах при соотношении партий 84: 4.

Отметим, что "Химик" завершил первый этап чемпионата Украины. Первый финальный тур запланирован в Тернополе на 6-8 апреля, второй - в Южном - 21-23 апреля.

Добавим, что три участника финальной части определены - кроме «Химика» еще "Галичанка" с "Волынью".

Как сообщал УНН, Украина впервые выступит в волейбольной Евролиге .

 

Украинские Национальные Новости

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