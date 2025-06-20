Вокзал в Одесі зачепила атака рф: чи вплинуло на рух поїздів

Інфраструктура вокзалу Одеси отримала пошкодження внаслідок атаки російських військ дронами, рух поїздів здійснюється за графіком, повідомили у п'ятницю в Укрзалізниці, пише УНН.

Внаслідок нічної атаки дронів пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу Одеси - повідомили в УЗ у соцмережах.

Уражень, як вказано, зазнали контактна мережа та рейко-шпальна решітка. "На щастя, обійшлося без постраждалих. Фахівці Укрзалізниці вже працюють над ліквідацією наслідків", - зазначили в УЗ.

Рух поїздів здійснюється за графіком - вказали в Укрзалізниці.

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