Вокзал в Одесі зачепила атака рф: чи вплинуло на рух поїздів
Київ • УНН
Нічна атака дронів пошкодила контактну мережу та рейко-шпальну решітку залізничного вокзалу Одеси. Постраждалих немає, рух поїздів здійснюється за графіком.
Інфраструктура вокзалу Одеси отримала пошкодження внаслідок атаки російських військ дронами, рух поїздів здійснюється за графіком, повідомили у п'ятницю в Укрзалізниці, пише УНН.
Внаслідок нічної атаки дронів пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу Одеси
Уражень, як вказано, зазнали контактна мережа та рейко-шпальна решітка. "На щастя, обійшлося без постраждалих. Фахівці Укрзалізниці вже працюють над ліквідацією наслідків", - зазначили в УЗ.
Рух поїздів здійснюється за графіком
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