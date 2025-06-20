Вокзал в Одесі зачепила атака рф: чи вплинуло на рух поїздів

$41.630.10
47.900.11
ukenru
Нічна атака рф на Одесу: у ДСНС розповіли, що з готелем "Немо" та дельфінами
Ексклюзив
06:41 • 194 перегляди
Нічна атака рф на Одесу: у ДСНС розповіли, що з готелем "Немо" та дельфінами
Ексклюзив
06:00 • 2818 перегляди
Детокс-дієти: нутриціолог розповіла, чи працює очищення організму соками та смузі
19 червня, 17:11 • 28803 перегляди
Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ
Ексклюзив
19 червня, 14:14 • 86229 перегляди
“Банки фінансової інклюзії - це прогрес, але безпека має бути пріоритетом” - фінтехекспертка Олена Сосєдка попереджає про шахрайство
Ексклюзив
19 червня, 13:56 • 89530 перегляди
ГОСТ vs. ДСТУ: чому перехід на сучасні стандарти в авіації може тривати до 2030 року
Ексклюзив
19 червня, 13:07 • 88465 перегляди
"Ганебна поведінка, ухилянт": що думають виборці 67-го округу про свого нардепа Сергія Кузьміних (ВІДЕО)
19 червня, 11:44 • 92423 перегляди
Українські захисники повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про черговий обмін
19 червня, 10:50 • 164218 перегляди
У Раді залишилась рекордно мала кількість нардепів: чого варто очікувати
Ексклюзив
19 червня, 07:33 • 71693 перегляди
Київ посилює контроль за рекламою у метро та на транспорті: на якому етапі розробка нових правил
19 червня, 05:33 • 147426 перегляди
Всесвітній день дитячого футболу: як розвивається та з якими проблемами стикається дитячий футбол в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
8.2м/с
59%
747мм
Популярнi новини
Ізраїль вдарив по підземному бункеру, де може переховуватися верховний лідер Ірану Хаменеї - Clash Report19 червня, 21:34 • 19988 перегляди
росія атакувала Одесу та Суми ударними дронами: у містах виникли пожежі19 червня, 22:39 • 11392 перегляди
Нічна атака на Україну: з'явилися кадри наслідків ударів по Одесі та Харкову19 червня, 23:45 • 33615 перегляди
Кислиця: Якщо впаде Україна, Америка великою не буде01:59 • 14726 перегляди
Працівника ТЦК судитимуть за внесення неправдивих даних до реєстру "Оберіг": подробиці справи02:48 • 10261 перегляди
Публікації
Нерухомість на батьках, родичі в рф та зв’язки з криміналом - що відомо про НАБУшніків та прокурорів у конкурсі на директора БЕБ 19 червня, 12:44 • 119982 перегляди
Прозоре управління, незалежний аудит, нові правила відбору керівника: що змінить закон про реформу АРМА19 червня, 12:22 • 132978 перегляди
У Раді залишилась рекордно мала кількість нардепів: чого варто очікувати19 червня, 10:50 • 164223 перегляди
Як зміниться робота дитсадків у 2025-2026 навчальному році19 червня, 08:45 • 192623 перегляди
Готуємо суші: п'ять простих і неймовірно смачних рецептів улюбленої азійської страви19 червня, 06:36 • 198951 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Кіпер Олег Олександрович
Синєгубов Олег Васильович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Одеса
Харків
Реклама
УНН Lite
Суд дозволив доступ до повідомлень Свіфт та Лайвлі у справі проти Балдоні19 червня, 14:51 • 45622 перегляди
В Литві бура ведмедиця два дні гуляла вулицями столиці: мисливці не виконали наказ уряду вбити тварину19 червня, 12:42 • 68489 перегляди
Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date17 червня, 15:09 • 190215 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики17 червня, 10:31 • 263831 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 236683 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Нью-Йорк таймс
F-35 Lightning II
Нафта
БМ-21 «Град»

Вокзал в Одесі зачепила атака рф: чи вплинуло на рух поїздів

Київ • УНН

 • 1738 перегляди

Нічна атака дронів пошкодила контактну мережу та рейко-шпальну решітку залізничного вокзалу Одеси. Постраждалих немає, рух поїздів здійснюється за графіком.

Вокзал в Одесі зачепила атака рф: чи вплинуло на рух поїздів

Інфраструктура вокзалу Одеси отримала пошкодження внаслідок атаки російських військ дронами, рух поїздів здійснюється за графіком, повідомили у п'ятницю в Укрзалізниці, пише УНН.

Внаслідок нічної атаки дронів пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу Одеси

- повідомили в УЗ у соцмережах.

Уражень, як вказано, зазнали контактна мережа та рейко-шпальна решітка. "На щастя, обійшлося без постраждалих. Фахівці Укрзалізниці вже працюють над ліквідацією наслідків", - зазначили в УЗ.

Рух поїздів здійснюється за графіком

- вказали в Укрзалізниці.

Одеса під ударом: пошкоджено 7 будинків, постраждали 13 людей - ДСНС20.06.25, 05:30 • 2348 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоВійнаУНН-Одеса
Укрзалізниця
Одеса
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9