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Вокзал в Одессе задела атака рф: повлияло ли на движение поездов

Киев • УНН

 • 1280 просмотра

Ночная атака дронов повредила контактную сеть и рельсо-шпальную решетку железнодорожного вокзала Одессы. Пострадавших нет, движение поездов осуществляется по расписанию.

Вокзал в Одессе задела атака рф: повлияло ли на движение поездов

Инфраструктура вокзала Одессы получила повреждения в результате атаки российских войск дронами, движение поездов осуществляется по графику, сообщили в пятницу в Укрзализныце, пишет УНН.

В результате ночной атаки дронов повреждена инфраструктура железнодорожного вокзала Одессы

- сообщили в УЗ в соцсетях.

Поражений, как указано, получили контактная сеть и рельсо-шпальная решетка. "К счастью, обошлось без пострадавших. Специалисты Укрзализныци уже работают над ликвидацией последствий", - отметили в УЗ.

Движение поездов осуществляется по графику

- указали в Укрзализныце.

Одесса под ударом: повреждено 7 домов, пострадали 13 человек - ГСЧС20.06.25, 05:30 • 2106 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойнаУНН-Одесса
Украинские железные дороги
Одесса
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