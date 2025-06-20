Вокзал в Одессе задела атака рф: повлияло ли на движение поездов
Киев • УНН
Ночная атака дронов повредила контактную сеть и рельсо-шпальную решетку железнодорожного вокзала Одессы. Пострадавших нет, движение поездов осуществляется по расписанию.
Инфраструктура вокзала Одессы получила повреждения в результате атаки российских войск дронами, движение поездов осуществляется по графику, сообщили в пятницу в Укрзализныце, пишет УНН.
В результате ночной атаки дронов повреждена инфраструктура железнодорожного вокзала Одессы
Поражений, как указано, получили контактная сеть и рельсо-шпальная решетка. "К счастью, обошлось без пострадавших. Специалисты Укрзализныци уже работают над ликвидацией последствий", - отметили в УЗ.
Движение поездов осуществляется по графику
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